La Policía Nacional detiene en el Sector Sur de Córdoba a un hombre tras atacar con arma blanca a otro varón en plena calle

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre acusado de agredir con un arma blanca a otro varón en plena calle, en la zona del Sector Sur. La víctima sufrió varios cortes en el brazo y la mano derecha durante el ataque.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando la Policía recibió un aviso por una pelea entre dos hombres. Cuando los agentes llegaron al lugar, hablaron con la víctima, que explicó que conocía al presunto agresor porque, semanas antes, lo había reconocido como la persona que habría cometido un hurto dentro de su coche.

Según su relato, el hombre comenzó a ponerse agresivo, por lo que intentó escapar y se refugió en un establecimiento cercano. Llegó incluso a bajar la persiana del local para intentar ponerse a salvo. Sin embargo, el presunto agresor habría sacado entonces un objeto cortante y habría arremetido contra él varias veces.

El ataque le provocó varios cortes, algunos de ellos "de apariencia profunda", en el brazo y la mano derecha.

Lo encuentran minutos después

La descripción que dio la víctima, y que también confirmó una testigo, permitió a los agentes poner en marcha rápidamente una búsqueda por la zona. Minutos después localizaron a un hombre que coincidía con las características del presunto agresor, a pocas calles del lugar de la agresión.

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Tras cachearlo encontraron varios objetos punzantes que llevaba encima y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de lesiones.