Los pleitos por despido vuelven a cifras de la última gran crisis en Córdoba con 1.402 en un año

Los pleitos por despido han regresado a niveles de la última gran crisis económica en Córdoba. Durante 2025 se resolvieron 1.402 asuntos y esta es la cifra más elevada desde el año 2013, cuando se contabilizaron 1.589 tras la reforma laboral que abarató la salida de los trabajadores de sus empresas.

De nuevo, el incremento de la litigiosidad tiene lugar a raíz de un cambio legal, pero en esta ocasión se trata del operado en 2021 para fomentar la estabilidad en el empleo. El Real Decreto-ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, establece que "el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido".

Precisamente, el auge de la contratación indefinida, unido al carácter cíclico de la economía provincial (por el peso de sectores como el campo y los servicios), se encuentran detrás del crecimiento de los asuntos judiciales, según explica el abogado laboralista Francisco Higuera. Es más, este experto cita como ejemplo la hostelería y afirma que también "se producen muchas bajas voluntarias (del propio profesional) para ir a otra empresa con mejores condiciones".

La información del Ministerio de Trabajo relativa a asuntos judiciales sociales indica que los conflictos individuales resueltos en despido crecen de forma consecutiva desde 2022, cuando se contabilizaron 997. El año pasado se incrementaron un 9% anual y llegaron a 1.402. Además, en el primer trimestre de 2026 (último dato disponible) han vuelto a subir y se han anotado 393, un 3% más anual.

Esta evolución contrasta con la caída de la cifra total de asuntos judiciales sociales resueltos, que han descendido un 10% hasta marzo, anotando 1.214. En 2025 se redujeron un 5% anual y el ejercicio finalizó con 4.466.

Los trabajadores obtienen 3,2 millones

De forma paralela, las cantidades económicas reconocidas a los trabajadores en todos los asuntos judiciales del primer trimestre han bajado un 18% anual, arrojando un resultado de 3,2 millones de euros. Gran parte de esa cuantía, el 60%, corresponde a los importes reconocidos en despidos, que han sumado dos millones, un 29% más en un año.

Francisco Higuera, que también es tesorero del Colegio de la Abogacía de Córdoba, recuerda que en esta provincia "la actividad económica es cíclica. El aumento de despidos en el primer trimestre coincide con un periodo de menor actividad. Esa es la naturaleza del contrato fijo discontinuo, que no todo el mundo utiliza. Cuando hay poco trabajo, despiden y el trabajador reclama".

El abogado laboralista Francisco Higuera. / CÓRDOBA

También detalla que las indemnizaciones suelen ser "muy pequeñitas, porque los trabajadores llevan poco tiempo. Antes daba miedo, pero ya hay empresas que cambian de trabajadores cada tres o cuatro años. Es muy difícil encontrar despidos de profesionales con 20 o 30 años (de antigüedad)".

En este sentido, apunta que "las empresas quieren trabajadores rentables. Ya no tienen tanto miedo a hacerlos indefinidos, porque los despidos no son tan gravosos y pueden ir probando. Cuando encuentran al bueno, se lo quedan".

"Las vacaciones siguen siendo motivo de pleito"

En otro orden de cosas, acerca de los conflictos en torno a los periodos vacacionales, Francisco Higuera confirma que "las vacaciones siguen siendo un motivo de pleito en las empresas. Habría que hacer una labor didáctica con empresarios y con trabajadores".

El Estatuto de los Trabajadores establece que los empleados deben conocer la fecha de su descanso veraniego con un mínimo de dos meses de antelación. No obstante, en las plantillas pequeñas pueden surgir inconvenientes cuando se produce algún desfase como la baja de un compañero. El jefe obliga a otro trabajador a cubrir ese puesto y esto puede convertirse en objeto de litigio.

Según detalla este experto, también surgen conflictos cuando, por ejemplo, la empresa pretende que el profesional disfrute de sus vacaciones fuera de los periodos establecidos en el convenio laboral e incluso "hay empresarios que quieren que el trabajador trabaje, pagándole, sin disfrutar sus vacaciones. Eso está prohibido", precisa.

Para solucionarlo o prevenirlo, Francisco Higuera recomienda llegar a acuerdos entre empresa y trabajadores, y detallar muy bien la cuestión en los convenios colectivos. Habitualmente, el conflicto se resuelve con la intervención del abogado, ya que "por la lentitud de la Justicia, es un pleito que muchas veces no merece la pena", reconoce.