El mejor julio hotelero en siete años no basta para remontar un 2026 lastrado en Córdoba por el corte de la alta velocidad y las borrascas de enero y febrero

El número de viajeros alojados en hoteles de Córdoba ha crecido en el mes de julio por primera vez en el año 2026. Los 84.590 huéspedes registrados ofrecen el mejor dato desde 2019 y representan una subida anual del 6%, pero no son suficientes para compensar el descenso de actividad acumulado en lo que va de año.

De esta forma, el impacto de la catástrofe ferroviaria de Adamuz en el servicio de alta velocidad y los trenes de borrascas que afectaron a Andalucía durante los meses de enero y febrero pasados han incidido en los resultados del sector turístico. Los hoteles han registrado 636.105 visitantes durante los siete primeros meses de 2026 y estos son un 6% menos en comparación con el mismo periodo de 2025.

En cambio, la información difundida este viernes por el Instituto Nacional de Estadística refleja que julio ha roto esa tendencia. El resultado puede estar relacionado, entre otros factores, con la iniciativa del Ayuntamiento de Córdoba para abrir los museos municipales por la noche, de forma gratuita, durante el verano.

Un 16% más de españoles

La recuperación registrada durante julio tiene como principal protagonista al turismo nacional. Los establecimientos hoteleros recibieron 54.729 viajeros residentes en España, lo que supone un fuerte incremento del 16% respecto al mismo mes del año pasado.

Este avance contrasta con el comportamiento del mercado internacional. En julio se contabilizaron 29.861 viajeros extranjeros, un 8% menos en comparación con julio de 2025.

La misma tendencia se aprecia en el balance acumulado del año, que apunta a una caída algo más leve entre los viajeros nacionales. Entre enero y julio, los hoteles de Córdoba recibieron 373.592 turistas residentes en España, un 5% menos, mientras que los visitantes extranjeros alcanzaron los 262.514, con una caída interanual del 8%.

También mejora en julio el número de noches contratadas en los establecimientos. Los hoteles cordobeses registraron 135.663 pernoctaciones, un 3% más que un año antes.

Pese al repunte mensual, el acumulado continúa siendo negativo. Entre enero y julio se han contabilizado 1.085.543 pernoctaciones en Córdoba, lo que representa una caída del 6% respecto al mismo periodo de 2025.

Córdoba tiene la rentabilidad más baja de Andalucía

La evolución de los ingresos hoteleros tampoco logra situarse en terreno positivo. Los ingresos por habitación disponible se sitúan en 27 euros, un 2% menos en términos interanuales. Este dato sitúa a la provincia a la cola de Andalucía, junto con Jaén, que obtiene el mismo resultado. Sin embargo, en la provincia vecina la rentabilidad ha aumentado un 12% anual.

Así las cosas, los hoteles cordobeses se encuentran muy lejos de la media andaluza, donde los ingresos por habitación han mejorado un 9% y alcanzan los 120 euros. La comunidad autónoma supera el resultado de España, donde se han percibido 119 euros por habitación disponible en julio, un 7% más anual.