Isabel Albás, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba: «Los datos de julio demuestran que vamos en la buena dirección aunque hay margen de mejora en la estancia media»

Julio ha dado un respiro al turismo de Córdoba tras un arranque de año marcado por el descenso de viajeros. La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha realizado una «valoración positiva» de los últimos datos turísticos de la ciudad, que reflejan un incremento del 5,62% en el número de turistas respecto a julio de 2025 y del 1,62% en comparación con el mismo mes anterior a la pandemia.

Albás ha asegurado que estas cifras son el resultado del trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Córdoba para promocionar la ciudad durante la temporada baja, así como de las distintas iniciativas impulsadas este verano y de la colaboración con los profesionales del sector turístico.

«Los datos turísticos correspondientes al mes de julio permiten hacer una valoración positiva, con una subida del 5,62% en el número de turistas que nos visitan con respecto a julio de 2025 y del 1,62% respecto al año anterior a la pandemia», ha señalado la responsable municipal.

Judería de Córdoba, zona turística de la ciudad, este verano. / Chencho Martínez

El Ayuntamiento destaca la promoción de Córdoba en verano

La responsable municipal del área ha relacionado la evolución registrada en julio con las medidas dirigidas a reforzar el atractivo de Córdoba durante los meses de verano, tradicionalmente condicionados por las altas temperaturas y considerados parte de la temporada baja turística de la capital. Entre ellas, Albás ha citado la campaña Quédate en Córdoba, además de «la ampliación y diversificación de la oferta cultural puesta en marcha durante este verano para las noches de verano» y el «trabajo conjunto con el sector». Para la responsable municipal, los resultados conocidos en julio «demuestran el compromiso de este Ayuntamiento por seguir promocionando la temporada baja de la ciudad».

Los datos hoteleros conocidos para ese mismo mes también reflejan una mejoría. Los establecimientos de Córdoba contabilizaron 84.590 viajeros alojados en julio, la cifra más alta para este mes desde 2019 y alrededor de un 6% superior a la registrada un año antes. Julio se convierte así en el primer mes de 2026 en el que aumenta el número de viajeros alojados en hoteles de la ciudad.

La estancia media, el principal margen de mejora

Pese a la evolución favorable del último mes, Albás reconoce que todavía quedan aspectos en los que avanzar, especialmente en el tiempo que los visitantes permanecen en la capital. «Estos datos demuestran que vamos en la buena dirección, aunque tenemos margen de mejora en la estancia media. También nos indican que contamos con una base sólida y con un destino que sigue generando interés», ha afirmado.

La mejora de julio tampoco logra compensar por ahora el descenso acumulado durante los primeros meses del año. Entre enero y julio, los hoteles de Córdoba recibieron 636.105 viajeros, un 6% menos que en el mismo periodo de 2025.

El sector turístico ha afrontado un comienzo de 2026 condicionado, entre otros factores, por las consecuencias de la catástrofe ferroviaria de Adamuz sobre los servicios de alta velocidad y por los sucesivos episodios de borrascas que afectaron a Andalucía durante enero y febrero.

Pese a este escenario, la concejal de Turismo considera que la evolución de julio permite encarar con mejores expectativas la segunda mitad del ejercicio. «Afrontamos los próximos meses con optimismo, convencidos de que el trabajo realizado en la promoción y en colaboración con el sector son herramientas fundamentales para seguir fortaleciendo nuestro destino y nuestro turismo y continuar generando una actividad económica positiva para la ciudad», ha concluido Albás.

El reto para Córdoba pasa ahora por consolidar la recuperación observada en julio durante los próximos meses y, especialmente, por conseguir que quienes eligen la ciudad como destino prolonguen su estancia, aumentando así el impacto del turismo sobre la economía local.