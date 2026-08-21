El Imdeec duplica el tiempo de estancia gratuita en los Espacios Futuro para consolidar el talento emprendedor en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), refuerza su compromiso con el talento local mediante la renovación del programa Espacios Futuro (Espacios F), integrado en la Red de Viveros de Empresas. Esta iniciativa ofrece apoyo integral a proyectos de alto impacto tecnológico, social y digital con el objetivo de reducir las barreras financieras iniciales y acelerar su llegada al mercado.

Las instalaciones, situadas en los complejos municipales de Tecnocórdoba y Las Lonjas, albergan oficinas independientes de entre 30 y 62 metros cuadrados equipadas para que las personas emprendedoras inicien su actividad de forma gratuita, incluso antes de formalizar legalmente la empresa.

En palabras de Blanca Torrent, presidenta del Imdeec, “los Espacios Futuro representan el compromiso directo del Imdeec con quienes deciden crear riqueza y empleo en Córdoba. Queremos reducir al máximo las barreras de entrada para el talento emprendedor, ofreciéndoles un entorno gratuito, flexible y con un sólido acompañamiento técnico. Con las mejoras puestas en marcha este año, duplicamos la estancia permitida y tendemos un puente directo entre la idea inicial y su plena consolidación en el mercado."

Para dar mayor estabilidad a quienes emprenden, el Imdeec ha mejorado las condiciones de acceso y permanencia en el programa con importantes novedades enfocadas en el crecimiento de los proyectos. La principal mejora es que el periodo inicial de estancia gratuita se duplica, pasando de tres a seis meses, con la posibilidad de prorrogarse por otros seis meses más hasta alcanzar un año completo de alojamiento sin coste.

Para acceder a esta extensión del espacio, la iniciativa deberá estar formalizada como empresa y demostrar que está generando nuevos puestos de trabajo directos en la ciudad. Además, si un proyecto amplía su plantilla durante su estancia, el programa le permite trasladarse a una oficina de mayor tamaño dentro del mismo recinto para adaptarse a sus nuevas necesidades de espacio. Todas estas ventajas se aplican de manera inmediata y automática a las startups y emprendedores que ya se encontraban instalados, sin necesidad de realizar nuevos trámites administrativos.

Desde junio de 2025, un total de 11 proyectos empresariales y 23 emprendedores (74% hombres y 26% mujeres) han hecho uso de estos espacios. La efectividad de la medida se refleja en que el 90% de los proyectos participantes ya opera de forma constituida, destacando la presencia de Sociedades Limitadas (50%), Empresarios Individuales (30%) y Sociedades Cooperativas (10%).

El programa está demostrando ser una aceleradora natural para la consolidación de iniciativas en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la tecnología hídrica, el desarrollo de software, la moda, la cosmética o la gestión cultural. De hecho, varias de las empresas participantes ya han completado su primera fase y se han incorporado a incubadoras especializadas como Córdoba Biotech o Hub El Patio, mientras que otras han comenzado su actividad comercial en locales de la capital.

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Además del espacio físico, el 100% de los participantes ha elaborado su Plan de Empresa a través del Aula Emprende y dispone de tutorías personalizadas con mentores, actividades de formación y contacto continuo con redes de inversión.