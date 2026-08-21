Qué hacer hoy en Cordoba, viernes 21 de agosto de 2026

Noches en la Terraza

Espectáculo ‘La regaora’

En este espectáculo, propuesta de artes vivas y danza contemporánea creado por Carmen Avilés, el cuerpo, la palabra, la música y la escena se unen para construir un lenguaje libre y personal, partiendo de una mirada contemporánea, abierta a la experimentación escénica, en la que la danza aparece como una forma de contar, sentir y transformar. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

‘Conciertos sentidos’

Puesta en escena de ‘Lalola y las de atrás’

La propuesta encabezada por Lola Jiménez fusiona el flamenco, los ritmos latinos y las melodías urbanas con letras profundas y un sonido vibrante. Originalmente conocido como LaLola canta Sola, el proyecto se renueva acompañándose de «las de atrás»: dos músicas que aportan un toque fresco, enérgico y dinámico a sus actuaciones en vivo. Precio de la entrada: 10 euros.

CÓRDOBA. Patio de Columnas del Palacio de Viana. Reja de don Gome. 22.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Alma de Córdoba’

La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.

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CÓRDOBA. Palacio de Viana. Plaza de Don Gome, 2. De 09.00 a 15.00 horas.

Música

‘Pulso y compás: Improvisando’

La compañía de José Carlos Ledesma representa este espectáculo, que nace del alma del flamenco, del corazón que late desde la tierra y del cuerpo que respira al ritmo del arte.