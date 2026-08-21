Sorteos
Un estanco de El Arenal vende el primer premio de la Lotería Nacional en Córdoba
El número 06.236, agraciado con 30.000 euros por décimo, ha sido vendido en un estanco del barrio cordobés
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 20 de agosto, ha dejado parte de su primer premio en la capital cordobesa, concretamente en un estanco del barrio de El Arenal.
El número agraciado, el 06.236, ha sido vendido en el establecimiento situado en la calle Venerable Juan de Santiago, 15, uno de los puntos de venta que han repartido este jueves el primer premio por distintos lugares de España. Cada décimo agraciado recibe 30.000 euros (300.000 euros por serie).
La cantidad que finalmente haya quedado en Córdoba dependerá del número de décimos de esta serie que hayan sido vendidos en el establecimiento.
Muy repartido por toda España
El 06.236 ha sido un número especialmente viajero en el sorteo de este jueves, ya que el primer premio también ha sido consignado en distintos puntos de Alicante, Badajoz, Girona, La Rioja, Las Palmas, Málaga, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Toledo y Valencia.
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