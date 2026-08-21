Del distrito Sur a Levante o los polígonos, estas son las cifras de coches abandonados en Córdoba barrio a barrio: «Vamos a seguir intensificando las actuaciones»

El distrito Sur destaca claramente en el mapa de Córdoba por el número de actuaciones relacionadas con vehículos abandonados, pero no es la única zona de la capital donde se supera el centenar de intervenciones en los ùltimos doce meses. El balance realizado por el Ayuntamiento de Córdoba cuando se cumple el primer año del servicio especial de retirada de vehículos abandonados de la Policía Local sitúa esta zona de la capital a la cabeza, con 209 expedientes tramitados desde la puesta en marcha del dispositivo a finales de agosto de 2025.

Tras el Sector Sur aparecen Poniente Sur, con 150 expedientes, y Levante, con 149. Entre las zonas con una mayor actividad policial también se encuentran Sureste, con 132 actuaciones; los polígonos, con 126; Norte Sierra, con 114; y Noroeste, con 109.

El desglose municipal por distritos se refiere a expedientes de retirada tramitados, y no exclusivamente a vehículos trasladados físicamente por la grúa al depósito.

El dispositivo especial comenzó a funcionar a finales de agosto de 2025 y, según el balance municipal, ha alcanzado los 1.152 expedientes en sus primeros doce meses. La cifra supone aproximadamente triplicar la media de los últimos años, situada entre 350 y 400 gestiones administrativas anuales.

Detalle de un coche abandonado en una calle de la capital cordobesa, en una imagen de archivo. / Francisco González

La Policía Local intensificará las retiradas

El teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, considera que los datos demuestran el impacto del dispositivo y ha avanzado que el Ayuntamiento pretende mantener la presión sobre este problema. «Vamos a seguir intensificando las actuaciones para que, a lo largo de este año, se puedan atender todas las peticiones», señala.

Coca destaca además que la retirada de estos vehículos permite recuperar plazas de aparcamiento y evita problemas relacionados con la salubridad y el medio ambiente, ya que el deterioro de los coches puede provocar, entre otras consecuencias, pérdidas de aceite y otros líquidos.

La Policía Local ha anunciado que el servicio se intensificará durante el último semestre del año y mantiene abierta la colaboración ciudadana. Los vecinos que detecten un posible vehículo abandonado pueden comunicarlo a través del correo vab.policia@ayuncordoba.es, indicando la ubicación del coche, su matrícula, marca y modelo.