El Ayuntamiento de Córdoba vuelve a aplazar sin fecha las multas por botellones y conductas incívicas en despedidas de soltero

El Ayuntamiento de Córdoba vuelve a aplazar la imposición de multas por la celebración de botellones y por determinadas conductas vinculadas a las despedidas de soltero. La ordenanza entró en vigor el pasado mes de marzo, pero el Consistorio ha decidido ampliar de nuevo la campaña informativa y, por el momento, no ha fijado una nueva fecha para comenzar a sancionar.

Habrá que esperar, por tanto, al menos hasta el último trimestre del año para que la Policía Local empiece a aplicar las sanciones contempladas en la normativa, algo que estaba previsto que comenzara a hacer este mes de agosto después de que se diera una prórroga de un mes. La ordenanza regula, entre otras conductas, el consumo de alcohol en la vía pública, la venta de bebidas alcohólicas a menores, los actos vandálicos contra el mobiliario urbano, los grafitis, el uso indebido de fuentes públicas y determinados comportamientos asociados a despedidas de soltero. Las infracciones más graves pueden ser sancionadas con multas de hasta 3.000 euros.

Qué regula la ordenanza

En materia de consumo de alcohol, la ordenanza prohíbe la permanencia o concentración de personas bebiendo en espacios públicos fuera de las zonas habilitadas por el Ayuntamiento, salvo durante fiestas populares oficialmente autorizadas. La medida afecta, entre otros casos, a reuniones festivas en plazas o calles del centro.

Una despedida de soltera se divierte en el centro de Málaga. / Jesús Domínguez

La normativa también impide que los establecimientos vendan alcohol para su consumo fuera del local cuando no esté permitido, así como su dispensación fuera del horario autorizado. Del mismo modo, prohíbe el suministro de bebidas mediante encargos telefónicos o telemáticos cuando estén destinadas a ser consumidas en la vía pública.

Afección en las despedidas de soltero

Otro de los apartados incide directamente en determinados comportamientos habituales en algunas despedidas de soltero. La ordenanza prohíbe transitar por la calle sin ropa o únicamente en ropa interior, así como utilizar complementos o disfraces que representen genitales o portar muñecos u objetos de carácter sexual.

Despedidas de solteros y solteras en el casco histórico. / CÓRDOBA

También se sancionan los actos de exhibición obscena y las prácticas sexuales en la vía pública cuando afecten a la convivencia ciudadana.

La ordenanza permite además al Ayuntamiento declarar determinadas áreas como «zonas de especial protección» cuando se produzcan alteraciones graves de la convivencia. Entre estos espacios se incluyen los entornos próximos a centros sanitarios, colegios, parques infantiles y residencias de mayores.

La normativa endurece igualmente las sanciones por conductas vandálicas. Entre ellas se encuentran los daños en bancos, farolas o señales, las alteraciones en paradas de autobús, la manipulación de papeleras o contenedores y los desperfectos causados en árboles o plantas de parques y jardines.