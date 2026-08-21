El Ayuntamiento de Córdoba destina 50.000 euros al Programa de Garantía Alimentaria del Hospital San Juan de Dios

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba han renovado su convenio de colaboración, mediante el cual la Administración Local aporta 50.000 euros a la Obra Social del centro para el desarrollo del Programa de Garantía Alimentaria durante 2026.

Este programa, impulsado por la Obra Social Hermano Bonifacio, tiene como objetivo prevenir situaciones de exclusión social y favorecer la integración de personas y familias en situación de vulnerabilidad económica mediante la cobertura de necesidades básicas de carácter urgente.

Gracias a esta colaboración, el programa garantiza la entrega mensual de lotes de alimentos, productos de higiene personal y artículos de limpieza a más de 600 familias derivadas por los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Córdoba. Asimismo, contempla el seguimiento individualizado de cada caso y el acceso al servicio de ropería, calzado y asesoramiento para aquellas familias que lo requieran.

El Programa de Garantía Alimentaria constituye una de las principales líneas de intervención de la Obra Social Hermano Bonifacio, representando alrededor del 35 por ciento de toda la actividad desarrollada por esta entidad, que trabaja para acompañar a personas y familias en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva integral.

Gracias a los fondos destinados por la Orden Hospitalaria en Córdoba, al apoyo del Ayuntamiento; de otras instituciones públicas; empresas amigas; entidades sociales y ciudadanos comprometidos, la Obra Social mantiene diversos programas orientados a dar respuesta a necesidades básicas y promover la inclusión social. Entre ellos se encuentran el reparto de alimentos frescos, el programa de apoyo a la infancia Los menores, los primeros, el proyecto para paliar la soledad no deseada entre las personas mayores Acompañando a los mayores, así como los servicios de orientación laboral y asesoramiento jurídico.

Datos del último año

Durante 2025, la Obra Social Hermano Bonifacio atendió a 6.350 personas, correspondientes a 1.257 unidades familiares, entre las que se encontraban 560 menores de edad. En ese periodo distribuyó 160.200 kilos de alimentos, repartió 6.350 lotes de comida y entregó 14.150 prendas de ropa y calzado.

Todo este trabajo cuenta además con el apoyo imprescindible del voluntariado, cuyo compromiso diario resulta fundamental para acompañar a las personas atendidas y hacer posible el desarrollo de los distintos programas sociales.