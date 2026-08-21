El arquitecto técnico cordobés Juan Manuel Gómez Carmona publica una guía para comprar vivienda de obra nueva sin pagar de más

Comprar una vivienda de obra nueva puede esconder decisiones capaces de encarecer la operación en miles de euros si el comprador desconoce cómo funciona el proceso. Con esa premisa, el arquitecto técnico cordobés Juan Manuel Gómez Carmona ha publicado La Verdad Sobre la Obra Nueva. Cómo comprar bien, evitar errores y no pagar de más, una guía dirigida a quienes estén pensando en adquirir una vivienda de obra nueva en Córdoba o en cualquier otro punto de España.

El libro pretende trasladar al comprador particular algunos de los conocimientos que Gómez Carmona ha acumulado durante más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario. El arquitecto técnico ha trabajado como jefe de obra, en dirección técnica, gestión y comercialización de promociones residenciales, además de ejercer como consultor para promotoras.

El autor es también fundador de portales especializados en obra nueva en Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada. Esa trayectoria profesional sirve de base a una publicación estructurada en 28 capítulos en los que aborda situaciones habituales durante el proceso de compra.

el arquitecto técnico cordobés Juan Manuel Gómez Carmona. / Pablo Cabrera.

Del precio anunciado al coste real de una vivienda nueva

Uno de los asuntos que analiza la guía es la diferencia entre el precio anunciado de una vivienda y la cantidad que finalmente tendrá que desembolsar el comprador una vez incorporados impuestos y otros gastos asociados a la compra.

El libro también se detiene en las precauciones que conviene adoptar al comprar una vivienda sobre plano, la función de los avales de las cantidades entregadas durante la construcción y los trámites que acompañan a la entrega de llaves.

Gómez Carmona aborda igualmente uno de los sistemas utilizados por algunas promotoras para comercializar sus viviendas: los denominados precios dinámicos. Según explica el autor, una promoción no tiene por qué sacar todas sus viviendas al mercado simultáneamente ni conservar los mismos precios durante todo el periodo de venta.

Las empresas pueden comercializar las viviendas por fases y modificar los importes en función de factores como la evolución de las ventas o la respuesta del mercado.

El arquitecto técnico asegura, además, haber conocido casos de promotoras que estudian sistemas capaces de ajustar automáticamente los precios en función del usuario que consulta una página web, una práctica que compara con los modelos utilizados en otros sectores, como la venta de billetes de avión. Se trata, en cualquier caso, de una afirmación recogida por el autor a partir de su experiencia profesional.

La hipoteca y la entrega de llaves, otros momentos clave

Otro de los capítulos está dedicado a la hipoteca para comprar una vivienda de obra nueva. Gómez Carmona recomienda que el comprador no se limite a aceptar la financiación vinculada o propuesta durante el proceso de promoción sin estudiar antes otras alternativas.

Las diferencias entre préstamos, sostiene, pueden traducirse en miles de euros a lo largo de la vida de una hipoteca, por lo que la comparación de condiciones puede convertirse en una de las decisiones económicas más importantes de toda la operación.

La publicación explica asimismo qué puede encontrarse un comprador cuando firma una reserva y debe aportar la documentación exigida por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, así como las distintas fases que atraviesa una promoción desde el inicio de las obras hasta su finalización.

La entrega de llaves ocupa también un espacio propio. El autor analiza este momento desde el punto de vista del comprador y presta especial atención a las posibles incidencias o repasos que pueden detectarse al entrar por primera vez en una vivienda recién construida.

«Esto no te lo cuentan en la publicidad», resume Gómez Carmona. «He vivido este sector desde dentro y desde fuera, y en este libro explico lo que normalmente no se cuenta: las reglas del juego que necesitas conocer antes de sentarte a firmar».

La Verdad Sobre la Obra Nueva ha sido publicada de manera independiente y está disponible en Amazon, tanto en formato papel como digital. Según la información difundida por el autor, la versión Kindle cuenta con un precio de lanzamiento de 3,99 euros.

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La compra de una vivienda suele representar una de las mayores inversiones económicas de una familia. Conocer con antelación los gastos, contratos, financiación y fases de una promoción de obra nueva puede ayudar a los compradores de Córdoba a afrontar el proceso con más información antes de asumir un compromiso que, en muchos casos, se extenderá durante décadas.