Antonio Delgado, geólogo cordobés tras el terremoto de Granada: "Hacer un estudio sísmico antes de construir un edificio debería ser obligatorio porque cuesta poco y salva vidas"

El terremoto de Granada ha despertado el interés por todo lo relacionado con la seguridad, también en Córdoba. Antonio Delgado es geólogo e ingeniero de minas y dirige la empresa cordobesa Progeo, que lleva más de tres décadas realizando estudios de obra civil, edificación, hidrogeología y minería.

Según explica este experto, desde hace casi treinta años existe en España normativa sismorresistente y, actualmente, para construir hay que aplicar el Código Técnico de la Edificación -también en Córdoba-, que recoge exigencias en función de la zona en la que se ubique el edificio. Dependiendo de ellas, hay que cumplir una serie de requisitos para evitar que la estructura se caiga en caso de terremoto. "Hay zonas donde la exigencia es prácticamente cero, como el batolito de Los Pedroches, porque en el granito la onda sísmica no se transmite de la misma manera". En cambio, en la cuenca del Guadalquivir "el peligro sísmico es mayor".

A Antonio Delgado la geología le viene de familia. Su padre, Miguel Delgado, de 82 años, ha sido un geólogo de referencia por su conocimiento del terreno cordobés. Durante años estudió a fondo la provincia y es autor de la primera cartografía geológica de Córdoba. Él ha seguido la estela de su padre y conoce de primera mano qué medidas hay que adoptar para mejorar la seguridad de un edificio frente a un terremoto.

El terremoto ocurrido en Granada, según Delgado, no es de los que tiran un edificio al suelo. "Los terremotos de Granada son terremotos de borde de cuenca y se producen porque la sierra se va erosionando y va aportando sedimento a la cuenca y, cuando esta ya no puede más, la corteza terrestre cede, se hunde y libera una energía que se traduce en un seísmo". Los más peligrosos son los de la zona tectónica de Azores-Gibraltar, por el contacto de la placa euroasiática con la africana, que son mucho más intensos y peligrosos. Las zonas más próximas a "Málaga, que es la provincia andaluza con mayor peligrosidad sísmica", presentan más riesgo "porque los terremotos se producen por el contacto de fallas tectónicas, placas tectónicas o fallas estructurales" y cuanto más nos acercamos a la zona de Azores-Gibraltar, más peligro sísmico hay.

Antonio Delgado con su padre, Miguel Delgado, ambos geólogos. / CÓRDOBA

Dentro de la provincia, y pese a que Delgado sitúa el riesgo sísmico general de Córdoba como bajo, la capital sería la zona de mayor riesgo. "Córdoba se asienta sobre el valle del Guadalquivir, en el contacto de la zona centroibérica con el valle, y en medio están las fallas de borde. Esa falla la describió mi padre por primera vez en el año 1971".

La normativa sismorresistente señala, en función de la aceleración sísmica y del tipo de terreno sobre el que se levante un edificio, qué medidas hay que adoptar basándose en una serie de tablas. "Pero la mejor forma de asegurar una construcción es mediante estudios geofísicos en los que se mide el comportamiento del terreno concreto para conocer la velocidad de las ondas sísmicas primarias y secundarias; estas últimas son las que generan los mayores efectos destructivos", apunta. "En un estudio geofísico se miden esas ondas con un sismógrafo y vemos cómo se comporta el terreno en cada ubicación y después damos esos datos a los arquitectos e ingenieros para que puedan hacer los cálculos con datos reales". Si pudiera cambiar algo de la normativa, Antonio Delgado tiene claro que "hacer un estudio sísmico antes de construir debería ser obligatorio en España porque cuesta poco dinero y salva vidas".

Fruto de esos estudios, se pueden descartar determinadas alturas o reforzar la estructura con redondos de acero. "Además, conocer el comportamiento sísmico de cada terreno permite ahorrar dinero porque, a la hora de ejecutar la estructura, se puede ahorrar en hierro", apostilla.

Obligado cumplimiento en el Código Internacional de Edificación

En España se trabaja con parámetros estándar que, según Delgado, "pueden no ser los adecuados y hacer que luego haya problemas en los edificios, porque cumplir la normativa no evita necesariamente problemas estructurales". Actualmente, es obligatorio hacer un estudio geotécnico, pero no uno geofísico y sísmico. Los estudios geofísicos "son ya de obligado cumplimiento en el Código Internacional de la Edificación; en Sudamérica, en EEUU o en China se hacen siempre, pero en España no es obligatorio". Hay zonas como Málaga, Granada o Almería donde se encargan de forma generalizada, pero en Córdoba son muy poco habituales.

"Hasta que se mueva la falla y la presión litostática ceda no sabremos si los edificios están preparados, pero eso no va a ocurrir a corto plazo", añade. Las zonas que se verían afectadas dependerían de dónde estuviera el epicentro. "Una onda sísmica se propaga como cuando una gota de agua cae sobre el agua; cuanto más lejos se está de la falla, menos daño hace", explica. "Los edificios más altos serían los más afectados".

De la Torre del Agua señala que "está en un sitio complicado porque se encuentra al lado de la falla". No obstante, asegura que no hay ningún edificio en Córdoba que le preocupe porque "la zona con más actividad sísmica es la del Canal y la Arruzafa, por donde pasa la falla, y hace muchísimos años que está inactiva". Según Delgado, "en Córdoba no hay ninguna zona tectónicamente activa y desde la época de los romanos ha habido muy poca actividad".

Tampoco teme por la estructura de los edificios patrimoniales. "La torre de la Mezquita es uno de los edificios más altos y está en una zona de mayor potencial de riesgo sísmico, pero desde que se construyó ha habido terremotos como el de Lisboa y no ha pasado nada". En términos geológicos, recuerda, el tiempo se mide en millones de años.

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Hace cuarenta años no había normativa antisísmica. Sin embargo, según Antonio Delgado, "toda la vida se ha usado el sentido común y se han utilizado sistemas constructivos capaces de aguantar terremotos, realizando estructuras capaces de soportarlos. La prueba es la Alhambra de Granada, que tiene muchos vestigios de seísmos pasados; se ven las grietas, pero no se ha caído".