La actualidad del jueves 20 de agosto
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El análisis de la posible compra de Deoleo por parte de Dcoop, el avance de la ampliación de Hitachi Energy en Córdoba y la reapertura del acceso al cementerio de La Fuensanta centran la actualidad de este jueves
La posible compra de Deoleo por parte de Dcoop pone frente a frente dos modelos empresariales distintos para ganar peso en el mercado mundial del aceite de oliva, en una operación que daría lugar a un gigante agroalimentario con más de 2.200 millones de euros de facturación conjunta. Siguiendo en el plano industrial, Hitachi Energy avanza en Córdoba con la ampliación de sus instalaciones, cuyo nuevo edificio alcanza ya el 40% de ejecución y al que seguirá otra nave de 1.080 metros cuadrados. Además, el Ayuntamiento de Córdoba reabre al tráfico, casi cuatro años después, el principal acceso al cementerio de la Fuensanta, una vía que permanecía cerrada desde el derrumbe provocado por unas obras del punto limpio de Sadeco.
- Dcoop y Deoleo, dos modelos diferentes para controlar el mercado del aceite de oliva
- La ampliación de Hitachi avanza en Córdoba: el edificio nuevo está al 40% y sumará otra nave de 1.080 metros
- Reabre la carretera de acceso al cementerio de La Fuensanta casi cuatro años después y el alcalde pide "perdón" a los vecinos
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Cultura
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