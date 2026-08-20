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La actualidad del jueves 20 de agosto

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El análisis de la posible compra de Deoleo por parte de Dcoop, el avance de la ampliación de Hitachi Energy en Córdoba y la reapertura del acceso al cementerio de La Fuensanta centran la actualidad de este jueves

Directivas de la planta de envasado de Deoleo en Alcolea (Córdoba), junto a tanques refrigerados de almacenamiento de aceite.

Directivas de la planta de envasado de Deoleo en Alcolea (Córdoba), junto a tanques refrigerados de almacenamiento de aceite. / Manuel Murillo

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

La posible compra de Deoleo por parte de Dcoop pone frente a frente dos modelos empresariales distintos para ganar peso en el mercado mundial del aceite de oliva, en una operación que daría lugar a un gigante agroalimentario con más de 2.200 millones de euros de facturación conjunta. Siguiendo en el plano industrial, Hitachi Energy avanza en Córdoba con la ampliación de sus instalaciones, cuyo nuevo edificio alcanza ya el 40% de ejecución y al que seguirá otra nave de 1.080 metros cuadrados. Además, el Ayuntamiento de Córdoba reabre al tráfico, casi cuatro años después, el principal acceso al cementerio de la Fuensanta, una vía que permanecía cerrada desde el derrumbe provocado por unas obras del punto limpio de Sadeco.

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