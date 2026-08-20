La posible compra de Deoleo por parte de Dcoop pone frente a frente dos modelos empresariales distintos para ganar peso en el mercado mundial del aceite de oliva, en una operación que daría lugar a un gigante agroalimentario con más de 2.200 millones de euros de facturación conjunta. Siguiendo en el plano industrial, Hitachi Energy avanza en Córdoba con la ampliación de sus instalaciones, cuyo nuevo edificio alcanza ya el 40% de ejecución y al que seguirá otra nave de 1.080 metros cuadrados. Además, el Ayuntamiento de Córdoba reabre al tráfico, casi cuatro años después, el principal acceso al cementerio de la Fuensanta, una vía que permanecía cerrada desde el derrumbe provocado por unas obras del punto limpio de Sadeco.

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