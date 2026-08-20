La agricultura, la ganadería y las actividades inmobiliarias, profesionales y artísticas tiran del empleo en Córdoba, al concentrar el 62% de los puestos de trabajo generados por las empresas de la provincia entre 2023 y 2025, un periodo en el que se han sumado 13.239 ocupados hasta alcanzar los 215.446. En lo deportivo, el Córdoba CF cierra la incorporación de Dani Budesca, lateral derecho de 20 años que llega cedido por el Villarreal y se convierte en el decimoquinto fichaje del conjunto blanquiverde para la próxima temporada. Por otro lado, entrevistamos a la cantante Queralt Lahoz, que vuelve a Córdoba por tercera vez en menos de un año.

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