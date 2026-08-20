La actualidad del jueves 20 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los sectores que concentran el empleo generado en Córdoba, el fichaje de Dani Budesca por el Córdoba CF y el regreso de la cantante Queralt Lahoz centran la actualidad en el ecuador de la semana
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La agricultura, la ganadería y las actividades inmobiliarias, profesionales y artísticas tiran del empleo en Córdoba, al concentrar el 62% de los puestos de trabajo generados por las empresas de la provincia entre 2023 y 2025, un periodo en el que se han sumado 13.239 ocupados hasta alcanzar los 215.446. En lo deportivo, el Córdoba CF cierra la incorporación de Dani Budesca, lateral derecho de 20 años que llega cedido por el Villarreal y se convierte en el decimoquinto fichaje del conjunto blanquiverde para la próxima temporada. Por otro lado, entrevistamos a la cantante Queralt Lahoz, que vuelve a Córdoba por tercera vez en menos de un año.
- Las empresas agrícolas y las actividades inmobiliarias aportan el 62% de los nuevos empleos en Córdoba
- Oficial: el lateral derecho Dani Budesca ya es jugador del Córdoba CF
- Queralt Lahoz, cantante y compositora: "Tenía miedo de empezar el show en Córdoba, porque es una plaza que no he toreado mucho"
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Anillo Verde gana 7,5 hectáreas: Jicar iniciará las obras del Parque de Miralbaida a principios de septiembre
- Así es el doctor Leo, el nuevo robot que canta, felicita cumpleaños y regala chucherías y sonrisas a los niños del Reina Sofía
- Las incautaciones de droga se disparan con 4,4 toneladas de hachís y más de 650 kilos de marihuana en un año
- Abigail Gálvez, violonchelista profesional y artista callejera en Córdoba: "Las calles me han regalado experiencias preciosas y muy emotivas"
- Los ladrones entran en el centro ecuestre El Cañuelo de Córdoba y roban veinte sillas de montar: «Es una ruina»
- Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma
Provincia
- La Diputación formaliza la cesión de suelo con nueve ayuntamientos para 35 VPO en régimen de alquiler
- Palma del Río destina 2,4 millones de euros a siete proyectos del PFEA en 2026
Economía
- Dcoop ofrece 470 millones por Deoleo para crear un gigante del sector oleícola con más de 2.200 millones de facturación conjunta
Deportes
- El Cajasol Coto Córdoba jugará un partido amistoso en Baena ante un equipo de Primera FEB o de la ACB
Toros
Andalucía
España
- Feijóo exige la devolución de "todos" los migrantes y responde a Marruecos: "La españolidad de Ceuta no es negociable"
Internacional
- Un terremoto de 5 grados sacude Granada, se deja sentir en Córdoba y activa la fase de emergencia en Andalucía
- Terremoto en Granada: estas son las 45 localidades de Córdoba donde el Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo
- Un nuevo terremoto en Granada, de 4,7 grados, se deja sentir en Córdoba
- Cientos de rayos iluminan parte de la provincia de Córdoba por segunda madrugada consecutiva con apenas lluvia
- Incendio en el barrio Parque Azahara de Córdoba con 25 vecinos evacuados y tres atendidos por ansiedad e inhalación de humo: 'Gracias a Dios que no estábamos en el piso
- Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer 'una nueva propuesta gastronómica
- Francisco Puerta, zoólogo: 'El avispón oriental no se va a ir de Córdoba y probablemente sea un problema cada vez mayor
- Conflicto por la propiedad de una vivienda en Alcolea: 'Nosotros no somos ocupas, solo queremos que se cumpla el contrato que firmamos