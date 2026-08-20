Barriada de Alcolea
Reabre la carretera de acceso al cementerio de La Fuensanta casi cuatro años después y al alcalde de Córdoba pide «perdón» a los vecinos
El Ayuntamiento adelanta los 536.000 euros de la obra mientras mantiene abierta la reclamación a la Junta, a la que atribuye el origen del derrumbe
Casi cuatro años después y con un litigio pendiente con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba ha reabierto al tráfico este jueves la carretera principal de acceso al cementerio de La Fuensanta y a varias urbanizaciones de la barriada de Alcolea.
La vía, que forma parte de la antigua N-IV, quedó inutilizada a finales de 2022 tras un derrumbe provocado por unas obras del punto limpio de Sadeco ejecutadas por la Junta. Esto se tradujo en serias dificultades para los vecinos, tanto para acceder a sus viviendas como al camposanto. Durante la reapertura de la renovada vía, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha pedido «perdón» y «comprensión» a los afectados por la demora de los trabajos.
Litigio con la Junta
El hecho de que el origen del derrumbamiento estuviera vinculado a unas obras de la administración autonómica abrió un litigio en el que el Consistorio reclamó a la institución autonómica que se hiciera cargo de la actuación para que «no tuviera que salir del bolsillo de los cordobeses», ha explicado Bellido. «No nos parecía razonable que tuviéramos que asumir nosotros la obra», ha insistido.
No obstante, ante la demora en la resolución de esta cuestión, cuya reclamación «está interpuesta», el Ayuntamiento ha decidido adelantar la ejecución de los trabajos para «evitar que se demorara más en el tiempo», ya que «los vecinos llevan mucho tiempo sufriendo este corte», ha recalcado el regidor.
Por ello, Bellido ha pedido perdón a los afectados y ha recordado que «han sido años de pleito entre administraciones». Ahora, el alcalde confía en recuperar los 536.000 euros que ha costado la obra. Pese a ello, ha celebrado la reapertura del ramal, que ha calificado como «una magnífica noticia».
Detalles de la actuación
Los trabajos han sido ejecutados por la empresa Hormigones Asfálticos Andaluces (Hormacesa) durante cinco meses y, tal y como ha explicado Nicolás Castillo, técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, han consistido en una intervención «casi total» en la carretera, de la que únicamente había quedado en buen estado «un tramo arriba y otro abajo».
En total, se ha actuado sobre 130 metros lineales de vía y en todo su ancho. Según Castillo, la intervención ha incluido la movilización de unos 10.000 metros cúbicos de piedra, 5.000 metros cúbicos de suelo adecuado y otros 1.000 de suelo seleccionado.
«Prácticamente es una obra de estabilización», ha resumido el técnico, quien ha añadido que se ha buscado «arreglar lo que había», aunque introduciendo algunos cambios. Entre ellos, ha destacado la incorporación de una salida de agua en la vertiente del río, la reposición de toda la urbanización y la construcción de una escollera en la zona próxima al punto limpio.
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