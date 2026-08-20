El PSOE exige al Ayuntamiento de Córdoba que ponga a punto los colegios públicos antes del inicio de curso

A menos de dos semanas del inicio del curso escolar 2026/2027, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba reclama al Gobierno local del PP que acelere los trabajos de mantenimiento, limpieza y acondicionamiento de los colegios públicos para garantizar que los centros estén preparados para la vuelta a las aulas el próximo 1 de septiembre. Bellido, por su parte, ha asegurado que llegarán "con los deberes hechos" al inicio de curso.

La concejala socialista Isabel Bernal ha recordado que estas actuaciones forman parte de las competencias municipales y ha reclamado que los centros queden plenamente operativos después de los meses de verano. El PSOE pone el foco especialmente en la limpieza en profundidad tras las escuelas de verano y en las reparaciones necesarias después de un periodo marcado por las altas temperaturas y por distintas obras realizadas en los colegios.

“Tras los meses de verano, las olas de calor y las obras acometidas en distintos centros, el 1 de septiembre los colegios deben estar plenamente operativos y en condiciones óptimas para acoger a la comunidad educativa”, ha señalado Bernal.

El PSOE reclama completar los compromisos pendientes

Más allá de las actuaciones necesarias antes del comienzo del curso, los socialistas denuncian que el Gobierno municipal mantiene pendientes distintos compromisos adquiridos con la comunidad educativa durante el actual mandato.

Bernal ha señalado que, más de tres años y medio después de las primeras promesas, todavía quedan intervenciones por ejecutar en distintos centros de la capital relacionadas con la remodelación de instalaciones, la creación de zonas de sombra y los planes de climatización.

El PSOE reclama al equipo de gobierno que no limite su actuación a intervenciones puntuales antes del inicio de las clases y que complete los proyectos comprometidos. “No se trata solo de parches de última hora, sino de cumplir íntegramente los compromisos adquiridos con las familias cordobesas para garantizar entornos escolares dignos, limpios y acondicionados a las temperaturas de nuestra ciudad”, ha concluido la edil socialista.