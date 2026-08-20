Un incendio calcina 6.000 metros cuadrados de pastos en el Cortijo de los Frailes de Córdoba, junto a Villarrubia

Los bomberos de Córdoba han sofocado en la tarde de este jueves un incendio declarado en los terrenos del Cortijo de los Frailes, en el Veredón de los Frailes, junto a la barriada de Villarrubia y en una zona próxima a las vías del tren. Las llamas han calcinado unos 6.000 metros cuadrados de pastos, según fuentes del propio cuerpo de bomberos.

Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) han tenido que emplearse durante alrededor de dos horas para controlar y extinguir por completo el fuego, que se ha visto avivado por el intenso viento que sopla este jueves en Córdoba y que lleva varios días notándose en la ciudad.

Las condiciones meteorológicas han complicado especialmente las tareas de extinción. Según han explicado los bomberos, "el viento ha levantado pavesas que han dificultado los trabajos", lo que ha obligado a los efectivos a extremar las precauciones para evitar que las llamas se extendieran. Una vez controlado el incendio, los bomberos han tenido que dedicar especial atención a refrescar el terreno para evitar que las pavesas provocaran nuevos focos.

Carretera A-431 a su paso por la barriada periférica de Villarrubia en Córdoba. / CÓRDOBA

El fuego se ha registrado en un entorno cercano a las vías ferroviarias, aunque no se han producido daños materiales ni personales. Los efectivos han permanecido en la zona hasta dar por completamente extinguido el incendio.

El segundo incendio de la jornada

Horas antes, los bomberos de Córdoba también han intervenido en un incendio de pastos declarado junto a la autovía A-4, en el entorno de la Cuesta del Espino. Las llamas se han originado alrededor de las 14.30 horas en el kilómetro 420, en sentido Sevilla, lo que ha obligado a desplegar efectivos para evitar que el fuego se propagase por la vegetación próxima a la carretera.

La presencia del incendio y de los servicios de emergencia ha afectado temporalmente a la circulación en este punto de la A-4 durante las labores de extinción. Una vez sofocadas las llamas, el tráfico ha recuperado la normalidad en este tramo de una de las principales vías de comunicación de Córdoba.