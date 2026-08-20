Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 20 de Agosto de 2026

Noches en la terraza

‘Entre fábulas y leyendas’

Espectáculo familiar de narración teatralizada, actores y marionetas, a cargo de Uno Teatro, protagonizado por Tomasa y Casimiro, dos cómicos de la legua que viajan de lugar en lugar compartiendo historias con todo aquel que quiera escucharlas .

CÓRDOBA. Centro de Recepción de Visitantes. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Cine de verano C3A

Proyección de ‘Little Amélie’

Se proyectará la película francesa de animación Little Amélie, dirigida por Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang .

CÓRDOBA. Fachada principal del C3A. Carmen Olmedo Checa, s/n. 22.00 horas.

Música

Recital ‘Noches flamencas’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, quien fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Jardín Botánico de Córdoba. Linneo, s/n. 22.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Alma de Córdoba’

La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.