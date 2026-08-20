Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 20 de agosto
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 21 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Ana Carmona Latorre
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Ángel Herrador Molina
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Carmen Sociago Molina
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Mercedes Martínez Camacho
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.
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