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Los fallecidos en Córdoba el jueves 20 de agosto

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 21 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Ana Carmona Latorre

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Ángel Herrador Molina

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Carmen Sociago Molina

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Mercedes Martínez Camacho

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La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

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