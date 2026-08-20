Las empresas agrícolas y las actividades inmobiliarias aportan el 62% de los nuevos empleos en Córdoba

La agricultura y la ganadería, y las actividades inmobiliarias, profesionales y artísticas concentran dos terceras partes (62%) del empleo generado en las empresas cordobesas entre los años 2023 y 2025, de acuerdo con los datos provisionales del Directorio de empresas con actividad económica en Andalucía, publicados recientemente por el Instituto de Estadística y Cartografía (IECA).

Debido a un cambio metodológico introducido en 2023, no es posible comparar el resultado con ejercicios anteriores. Sin embargo, la información pone de relieve que en el periodo analizado la provincia ha ganado 13.239 ocupados (+7%) y ha llegado a un total de 215.446 en enero de 2025.

El sector primario sobresale por experimentar un crecimiento del 16% en el empleo. Ahora tiene 43.623 trabajadores y estos son 6.122 más que hace dos años. En la misma línea, en un contexto de fuerte demanda de vivienda, los negocios relacionados con el sector residencial han incrementado un 8% su cifra de empleados. Con los últimos datos conocidos, dan trabajo a 27.670 personas después de incorporar a 2.152.

Este dinamismo sobresale también en la hostelería, cuyas empresas ocupan a 13.794 profesionales, un 11% más que en 2023. Ese porcentaje se traduce en 1.406 trabajadores nuevos. De su parte, la Administración pública, educación y sanidad es la segunda actividad con más peso en el mercado de trabajo provincial, por detrás de la agricultura, y ha ganado 1.086 ocupados (+3%), por lo que cuenta con 37.474.

Una viandante observa los anuncios de una inmobiliaria en Córdoba. / Manuel Murillo

Comercio, construcción y banca reducen empleo

El resto de actividades contabilizan menos de un millar de empleos nuevos. Las empresas de la industria, energía, agua y gestión de residuos ocupan a 31.744 profesionales, 937 más (+3%) que en 2023. En el comercio cordobés trabajan 33.218 personas y este número representa un aumento de 693 (+2%) en dos años. Sin embargo, este es uno de los tres únicos sectores que pierden empleo de forma leve respecto a 2024, junto a la construcción y la banca y los seguros.

De acuerdo con la información del IECA, el ladrillo dispone de 14.142 trabajadores después de ganar 123 (+1%) en dos años. El empleo se mantiene estable, en líneas generales, en la banca y los seguros, cuyas empresas ocupan a 3.491 profesionales, 68 más (+2%) que en 2023.

Por último, las firmas de transporte y almacenamiento que operan en la provincia tienen 7.899 ocupados, 386 más (+5%) en el periodo analizado. También han generado puestos de trabajo las sociedades de información y comunicaciones, que han contabilizado 2.391 empleados en 2025 después de ganar 266 (+13%) respecto a 2023.

Las inmobiliarias, las más numerosas

El directorio recoge, asimismo, el crecimiento empresarial observado en Córdoba durante los dos últimos años. Un total de 61.888 empresas desarrollan su actividad en este territorio, lo que supone un aumento del 7% (3.898 sociedades) respecto a 2023. Solo en el último ejercicio, la provincia ha sumado 1.458 firmas.

En este ranking resulta llamativo el aumento de las sociedades dedicadas a actividades inmobiliarias, profesionales y artísticas, que son 14.184 tras la entrada de 1.780 firmas nuevas en dos años. Este sector tiene el número de empresas más elevado del tejido económico cordobés. Así, ha superado a la agricultura y la ganadería, que desarrolla su actividad con 13.387 sociedades, 1.290 más en dos años.

El tercer puesto es para el comercio que, sin embargo, ha perdido 210 empresas desde 2023 y cuenta con 12.603. Del mismo modo, en la industria han desaparecido 31 sociedades y está compuesta por 4.203 firmas en la actualidad.

Córdoba tiene, además, 5.015 sociedades dedicadas a la construcción, 62 más en dos años; en el transporte desarrollan su negocio 2.824 firmas (+209); en la hostelería, 3.810 (+159); en la información y comunicaciones, 655 (+48); en la banca y seguros, 1.226 (+72), y en la Administración pública, educación y sanidad, 3.981 (+519).