Ecologistas en Acción y El Brote reclaman elevar la cobertura arbórea de Córdoba al 40% y revisar el Plan Director del Arbolado

Las organizaciones Ecologistas en Acción y El Brote han registrado una batería de propuestas y enmiendas al Plan Director del Arbolado Urbano de Córdoba, un documento que valoran positivamente en términos generales, pero que consideran que necesita una revisión en profundidad antes de su aprobación. Entre sus principales reclamaciones figura elevar del 25% al 40% la cobertura arbórea prevista para la ciudad y del 70% al 80% la de los parques.

El registro de estas aportaciones se produce ante la próxima reunión, en septiembre, del Consejo Municipal de Medio Ambiente, que deberá dictaminar el documento. Las entidades recuerdan que entre las competencias de este órgano se encuentran el asesoramiento, la formulación de propuestas y sugerencias y el seguimiento de actuaciones municipales con incidencia ambiental.

Uno de los aspectos que las organizaciones consideran necesario corregir son los datos incluidos en los diferentes cuadros y fichas del Plan. A su juicio, existen errores y contradicciones que deben quedar resueltos durante la tramitación, especialmente por tratarse de información relevante para establecer los objetivos del documento. Como ejemplo, señalan que mientras algunas fichas atribuyen al término municipal una cobertura arbórea del 33,94%, otras sitúan este porcentaje en el 11,60%.

Una transformación del servicio de Parques y Jardines

Ecologistas en Acción y El Brote consideran que los diagnósticos y propuestas recogidos en el Plan Director hacen necesaria una transformación completa del Servicio Municipal de Parques y Jardines. Esta reforma debería abarcar tanto las prácticas de gestión como la dotación de recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para poder aplicar las medidas contempladas en el documento.

Las entidades reclaman además una mayor implicación de la Gerencia Municipal de Urbanismo durante todo el proceso de redacción, tramitación y aprobación del Plan. En este sentido, recuerdan que el propio documento plantea que el arbolado urbano debe integrarse en los planes de urbanismo, usos del suelo y movilidad para garantizar un desarrollo sostenible.

El Plan Director propone también su incorporación al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y contempla un Manual de Soluciones Urbanísticas destinado a orientar el desarrollo sostenible del arbolado en la ciudad.

Más árboles y una ciudad más permeable

Entre las principales aportaciones registradas se encuentra la petición de elevar al 40% la cobertura arbórea de Córdoba, frente al 25% planteado actualmente por el Plan Director. Para los parques, las organizaciones proponen alcanzar el 80%, diez puntos por encima del objetivo fijado en el documento.

Las entidades reclaman asimismo que se dé mayor protagonismo a las medidas destinadas a la renaturalización de la ciudad. Entre ellas citan el desarrollo de una red de corredores verdes, la introducción del tercer estrato de vegetación, el incremento de la permeabilidad del suelo y la recogida de aguas de lluvia mediante sistemas urbanos de drenaje sostenible.

También consideran necesario potenciar la presencia de vegetación en los alcorques e introducir arbolado en las zonas de aparcamiento, una medida que, a su juicio, podría contribuir especialmente a incrementar la dotación arbórea del casco histórico.

Para desarrollar esta última propuesta, las organizaciones apuntan a un proyecto elaborado por la entidad Axarquía Verde, que consideran suficientemente detallado y cuantificado como para que el Ayuntamiento pueda aplicarlo como referencia.

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En conjunto, Ecologistas en Acción y El Brote defienden que el Plan Director constituye una oportunidad para modificar el modelo de gestión del arbolado urbano de Córdoba, pero consideran que sus objetivos deben ser más ambiciosos y que el documento necesita corregir las discrepancias detectadas antes de completar su tramitación.