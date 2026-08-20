Los cines de verano de Córdoba ya cuentan con protección cautelar como BIC mientras la Junta resuelve el expediente

Los cines de verano ya cuentan con la protección propia de un Bien de Interés Cultural (BIC) antes de que la Junta de Andalucía resuelva definitivamente su declaración, tal y como ha señalado este jueves el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

A preguntas de los periodistas durante la inauguración de la nueva carretera de acceso al cementerio de La Fuensanta, Bellido ha explicado que, aunque los cines de verano de Córdoba todavía no han sido declarados BIC, ya disponen de una protección cautelar mientras la Junta de Andalucía decide si les concede este reconocimiento.

Manuel Murillo

Un proceso sin calendario, pero con protección

«Desde el minuto uno en que se registró la solicitud y se inició el expediente de declaración como BIC, hay una protección adicional y cautelar», ha insistido el primer edil, quien ha recordado que la resolución del procedimiento «llevará un tiempo, como todos los BIC», y que puede demorarse «meses o años».

Por ello, ha querido trasladar un mensaje de «tranquilidad» a la ciudadanía al explicar la situación en la que se encuentran estos espacios, que han sido objeto de debate público durante todo el verano.

Cola de espectadores en el cine Fuenseca el verano pasado. / Manuel Murillo

Posibles nuevos usos

Por otro lado, Bellido ha señalado que el nuevo Plan de Ordenación Municipal planteará una modificación de los usos de estos recintos del casco histórico. La intención es pasar de un modelo que «habla fundamentalmente de usos deportivos» a otro «más amplio» en el que se contemplen también fines culturales o zonas verdes.

Paralelamente, el Ayuntamiento abordará durante el mes de septiembre con la Junta de Andalucía, y «una vez los técnicos hayan ejercido su trabajo», el posible ejercicio del derecho de retracto sobre la operación de compraventa de los cines Olimpia, Fuenseca y Delicias. En cualquier caso, Bellido ha recordado que «para eso tenemos plazo todavía hasta septiembre».