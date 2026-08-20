Los bomberos de Córdoba intervienen en un incendio en el entorno de la Cuesta del Espino en la A-4

Un incendio de pastos ha complicando a primera hora de esta tarde la circulación en uno de los principales accesos por carretera de Córdoba. Los bomberos del SPEIS se han empleado a fondo para sofocar un incendio declarado junto a la A-4, cerca de la Cuesta del Espino.

Según han informado fuentes del cuerpo, el fuego de pastos se ha declarado en torno a las 14.30 horas en el kilómetro 420 de la autovía A-4, en sentido Sevilla, en el entorno de la Cuesta del Espino.

Franja de terreno afectada por el fuego junto a la A 4 en la Cuesta del Espino, este jueves. / A.J. González

Hasta la zona se han desplazado efectivos de los bomberos para sofocar las llamas y evitar que el fuego continúe propagándose por la vegetación próxima a la carretera.

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Ya se circula con normalidad

La presencia del fuego y de los servicios de emergencia ha afectado a la circulación en la A-4, una de las principales vías de comunicación de Córdoba y el eje que conecta la capital con Sevilla y numerosos municipios de ambas provincias. No obstante, a esta hora, tras la extinción del incendio, ya se circula con normalidad en la ona.