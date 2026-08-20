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Bellido sobre la posible compra de Deoleo por Dcoop: "Si hay una venta, mejor que se quede en nuestra tierra"

El alcalde de Córdoba ha señalado que mantiene "magníficas relaciones institucionales" con ambas empresas y destacado que "nos jugamos mucho" con esta operación

Planta envasadora de Deoleo en Alcolea.

Planta envasadora de Deoleo en Alcolea. / Manuel Murillo

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha pronunciado este jueves sobre la posibilidad de que Dcoop adquiera Deoleo, dos compañías con una importante implantación en Córdoba cuya integración daría lugar a un gigante del mercado del aceite de oliva. El regidor ha mostrado su deseo de que, en caso de producirse la compra de Deoleo, sea una empresa de la zona la que se haga con la compañía y no una firma extranjera.

Oferta de compra sobre Deoleo

Así lo ha señalado Bellido a preguntas de los periodistas, recordando el "protagonismo" de ambas empresas en la capital, especialmente de Deoleo, que cuenta con una importante planta envasadora en Alcolea. El alcalde ha subrayado además que mantiene "magníficas relaciones institucionales" con las dos compañías.

Bellido atendiendo a los medios este jueves.

Bellido atendiendo a los medios este jueves. / A.J. GONZÁLEZ

La noticia llega después de que Dcoop ofreciera 470 millones de euros para hacerse con el fabricante de Hojiblanca, Carapelli y Carbonell, imponiéndose a otras ofertas del sector como las de las italianas Coricelli, Bonifiche Ferraresi y Newlat Food, la francesa Lesieur (Avril) y la australiana Cobran Estate Olive.

Importancia del sector en Córdoba

En este sentido, y teniendo en cuenta el importante peso que tienen ambas empresas en la provincia, el alcalde de Córdoba ha mostrado su "respeto institucional" ante este tipo de operaciones y ha deseado que el proceso, en caso de consumarse, "sea beneficioso para el conjunto del sector de la aceituna y el aceite de oliva".

Instalaciones de procesamiento de almendras en Córdoba de Dcoop . | MANUEL MURILLO / AJ GONZÁLEZ

Instalaciones de procesamiento de almendras en Córdoba de Dcoop. / MANUEL MURILLO

También ha mostrado su disposición a colaborar "en pro de un acuerdo que sea beneficioso", recordando que "muchas familias cordobesas viven del trabajo" generado por estas empresas y cooperativas. "Nos jugamos mucho", ha recalcado.

Respecto a las distintas ofertas presentadas por Deoleo, Bellido ha celebrado que sea Dcoop la que parta con ventaja en este proceso de compra, ya que, "si hay una venta, mejor que se quede en nuestra tierra" frente a las opciones extranjeras.

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El alcalde también ha defendido que "la concentración te beneficia" dentro del sector de la aceituna.

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