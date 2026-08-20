Bellido asegura que estará "todo listo" en los colegios de Córdoba para la vuelta a las aulas: "Vamos a llegar con los deberes hechos"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado que, de cara a la vuelta a las aulas, estará "todo listo" y que el Ayuntamiento trabaja ya en la limpieza y adecuación de los centros educativos.

A preguntas de los periodistas, después de que el PSOE haya pedido que acelere en las tareas de limpieza y mantenimiento antes de que empiece el curso, el regidor ha explicado que la delegación de Infraestructuras está llevando a cabo obras de "arreglos y cuestiones de mantenimiento", mientras que Sadeco "está reforzando la limpieza" en los colegios.

Obras de climatización de 19 colegios en Cordoba. / CÓRDOBA

De hecho, el alcalde ha apuntado que se valora recurrir a personal de la bolsa de la empresa pública con el objetivo de "reforzar" y "mejorar" la limpieza de estos espacios de cara al inicio del curso escolar.

No obstante, Bellido ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a las familias y ha recalcado que "vamos a llegar con los deberes hechos" y que "estamos haciendo todo el trabajo que tenemos que hacer".

Plan especial de Sadeco

El pasado mes de julio, Sadeco anunció un dispositivo especial de limpieza integral en los 61 colegios públicos de Córdoba con el objetivo de garantizar que los centros estén en condiciones óptimas de higiene, seguridad y salubridad antes de la vuelta del alumnado y del personal docente.

Personal de Sadeco realiza labores de limpieza en un colegio de Córdoba. / CÓRDOBA

Este dispositivo permitirá realizar una limpieza en profundidad de aulas, despachos, mobiliario, patios, accesos y zonas comunes. También se llevarán a cabo labores de desinfección y actuaciones específicas en aquellos espacios que requieran una intervención más exhaustiva debido al uso diario de los centros.

Para este dispositivo extraordinario, Sadeco ha dispuesto cinco equipos especializados, formados cada uno por cuatro profesionales, que trabajarán de forma coordinada durante los meses de verano, además del personal habitual asignado a cada centro.