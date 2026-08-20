Concurso Municipal de Patios
El Ayuntamiento de Córdoba promete pagar "cuanto antes" a los cuidadores de Patios tras las críticas por los retrasos
El alcalde achaca al "orden de prelación" municipal que no se hayan abonado estas cantidades y apunta a que, otros años, se pagaron en septiembre
El Ayuntamiento de Córdoba ha reafirmado este jueves su «compromiso» con los cuidadores de Patios y ha asegurado que "pagaremos cuanto antes" el accésit de participación pendiente, después de las críticas por el retraso en el abono de estas cantidades. El Consistorio atribuye la demora a la tramitación administrativa y al orden de prelación de los pagos municipales.
Así ha respondido el alcalde de Córdoba, José María Bellido, a preguntas de los medios de comunicación sobre la denuncia realizada el día anterior por la asociación de cuidadores de patios Claveles y Gitanillas, que criticó el retraso en el pago del accésit de participación del concurso y exigió al Consistorio el abono de las cantidades pendientes.
En su comunicado, la asociación señaló que los retrasos no han sido una excepción en los últimos años y criticó que la implantación de procedimientos digitales en la administración municipal no haya permitido agilizar la tramitación de estas ayudas.
El alcalde apunta a los trámites burocráticos
Ante esta situación, Bellido, que ha trasladado "todo mi cariño y respeto" a los cuidadores, ha explicado que los problemas en los pagos están motivados por la burocracia y que los abonos por parte del Ayuntamiento "tienen un orden de prelación", de modo que "primero van las facturas y luego los convenios y premios".
Aun así, ha mostrado su deseo de que "se resuelva pronto" la situación y ha reiterado la voluntad del Consistorio de abonar las cantidades pendientes "cuanto antes".
El primer edil también ha señalado que "no es la primera vez que pagamos en agosto o septiembre" y ha insistido en que existe "voluntad" de efectuar los pagos, aunque siempre "respetando el orden de prelación legal", ha matizado.
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