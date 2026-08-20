Aucorsa refuerza los autobuses a Las Quemadas con nuevas paradas en tres líneas

La empresa municipal Autobuses de Córdoba (Aucorsa) reforzará a partir de septiembre la conexión en autobús con el Polígono de Las Quemadas. La actuación contempla la incorporación de nuevas paradas en las líneas E, RB y QM, con el objetivo de mejorar la cobertura de transporte público de esta zona industrial y facilitar los desplazamientos diarios de sus trabajadores.

La línea E incorporará dos nuevas paradas en la calle Simón Carpintero, a la altura de Andrés Barrera, una en cada sentido de circulación. Por su parte, la línea RB, que conecta el centro de Córdoba con Rabanales, realizará una parada en Simón Carpintero durante su recorrido de vuelta.

La principal ampliación se producirá en la línea QM, que sumará tres nuevas paradas a su recorrido por Las Quemadas, situadas en las calles Simón Carpintero, Gonzalo Antonio Serrano y Andrés Barrera. Además, la nueva parada de Simón Carpintero funcionará como punto de inicio de los servicios de la QM que cubren el trayecto desde el polígono hasta La Victoria.

El presidente de Aucorsa y delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, ha señalado que la actuación pretende facilitar el desplazamiento de “los miles de trabajadores que diariamente se desplazan hasta este polígono industrial”. El responsable municipal confía además en que una mayor cobertura de transporte público contribuya a reducir el uso del vehículo privado y la intensidad del tráfico en las horas punta.

Jordano ha destacado también el impacto que puede tener la medida tanto en la movilidad como en la calidad del aire y en el bolsillo de los usuarios, al tratarse el autobús de una alternativa “mucho más asequible que el coche”.

Las nuevas paradas estarán señalizadas en las próximas semanas

La instalación de los postes que señalizarán las nuevas paradas comenzará “en cuestión de semanas”, según ha avanzado Jordano. A partir de su puesta en servicio, Aucorsa realizará un seguimiento de la demanda para comprobar el uso de estos nuevos puntos y ajustar el servicio si fuera necesario.

La empresa municipal cuenta para ello con un sistema de control de aforo desplegado recientemente en toda su flota, que permite conocer en tiempo real el nivel de ocupación de los autobuses. Esta información también está disponible para los usuarios a través de las pantallas digitales instaladas en las paradas y de la aplicación móvil de Aucorsa.