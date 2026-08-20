Una asociación escocesa busca en Córdoba un corazón de madera perdido junto a la Calahorra vinculado a la historia del auténtico 'Braveheart'

Los miembros de una asociación escocesa que visitan Córdoba estos días buscan un corazón de madera de gran valor sentimental que han perdido durante su estancia en la ciudad. Y no es un corazón cualquiera, la pieza está vinculada a la historia de uno de los héroes medievales que para muchos en su país es el auténtico Braveheart que Mel Gibson llevó al cine; el rey de Escocia Robert the Bruce. El corazón de madera quedó olvidado durante la noche del miércoles en un banco situado junto a la Torre de la Calahorra.

El objeto pertenece a la asociación escocesa Strathleven Artizans, según ha explicado a Diario CÓRDOBA el responsable de la oficina de Turismo de la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera, Marcelo Romero, que ha hecho de guía para los escoceses durante su visita a la ciudad de la Mezquita.

Romero ha explicado a este periódico que la pieza, de unos 22x15 centímetros, quedó accidentalmente olvidada en uno de los bancos de los alrededores de la Calahorra. Cuando sus miembros regresaron al lugar para recuperarla, el corazón ya había desaparecido. Por ello, confían en que la difusión de su pérdida permita localizar a la persona que pudo encontrarlo.

El corazón de madera perteneciente a la asociación escocesa Strathleven Artizans tiene un gran valor simbólico por su vículo con las historia del rey Robert de Bruce. / CÓRDOBA

Pero, ¿qué hace un grupo de escoceses paseando en Córdoba con una pieza de madera relacionada con la historia medieval de Escocia? La pieza está elaborada con madera procedente de un árbol protegido en Escocia y ha viajado hasta el Santo Sepulcro de Jerusalén, como lo hizo en su día el verdadero corazón del rey Robert the Bruce, por eso representa simbólicamente una historia que une a Escocia, Andalucía y a Sir James Douglas, otro de los protagonistas de un relato que comienza en el siglo XIV.

De Robert the Bruce a Sir James Douglas

Antes de morir en 1329, el rey Robert the Bruce expresó su deseo de que su corazón fuese llevado en peregrinación a Tierra Santa. La misión recayó en Sir James Douglas, uno de sus hombres de máxima confianza, quien emprendió viaje hacia la Península Ibérica llevando consigo el corazón de su rey.

La expedición acabaría teniendo un desenlace trágico. Douglas pasó por Córdoba antes de dirigirse hacia Teba, en Málaga, donde murió en batalla en 1330. Por eso, en esa localidad, cada año, desde hace dos décadas, se celebran unos días en memoria de aquel caballero escocés.

Los miembros de Strathleven Artizans proceden de Renton, Escocia, y pasaron por Córdoba en su viaje hacia Teba, porque este jueves comienzan las 20º Jornadas Escocesas Douglas' Days.

Recuperar un objeto que es mucho más que una talla de madera

Licenciado en Historia y especializado en la Edad Media, Marcelo Romero mantiene un vínculo con esta asociación escocesa que se remonta a los años 80, cuando conoció la historia de Sir James Douglas. Antes de ir a Teba para participar en las jornadas, Marcelo Romero se ha quedado en Córdoba, donde sigue haciendo gestiones para recuperar la pieza, desde preguntar en la oficina de objetos perdidos a difundir esta historia, en busca de la colaboración ciudadana.

Para los integrantes de Strathleven Artizans, recuperar el corazón de madera supone mucho más que recuperar una talla de madera. Se trata de recuperar una pieza cargada de memoria, identidad y valor emocional, vinculada a un recorrido histórico que continúa siendo recordado casi 700 años después.

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La asociación confía ahora en la colaboración de los vecinos y visitantes de Córdoba. Quien haya podido encontrar el corazón de madera en las inmediaciones de la Torre de la Calahorra puede contribuir a que esta singular pieza regrese a manos de sus propietarios y pueda continuar el recorrido simbólico para el que fue creada.