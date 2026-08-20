La ampliación de Hitachi avanza en Córdoba: el edificio nuevo está al 40% y sumará otra nave de 1.080 metros

Hitachi Energy se prepara para dar un nuevo salto industrial en Córdoba con el desarrollo de una ampliación que le permitirá elevar significativamente su capacidad productiva desde los 40 transformadores anuales que producen de media. La compañía avanza en la primera fase, la construcción de un nuevo edificio, la nave E, que se encuentra aproximadamente al 40% de ejecución. Posteriormente, acometerá una segunda fase que implica la edificación de otra nave de 1.080 metros cuadrados.

De esta forma, según detalla, la actuación se divide en dos etapas. La fase 1, ahora en construcción, cuenta con una superficie de 770 metros cuadrados y la previsión es que pueda entrar en servicio antes de finalizar 2026. A continuación, comenzará la fase 2, con otros 1.080 metros cuadrados, que prolongará esas nuevas instalaciones hacia el sur.

Córdoba, "un activo industrial clave"

El proyecto forma parte de la respuesta de Hitachi Energy al crecimiento de la demanda mundial de transformadores. La empresa afirma que "representa una oportunidad especialmente relevante para Córdoba, reforzando el posicionamiento de la planta como un activo industrial clave para apoyar la transición energética y el desarrollo de las infraestructuras eléctricas del futuro".

Construcción del nuevo edificio de Hitachi. / Víctor Castro

La nave E albergará una segunda máquina vapour phase o autoclave de secado, un equipamiento fundamental en la fabricación de los transformadores. La ampliación está destinada al montaje de partes activas de estos equipos y dentro de ese proceso se realiza el secado de las partes activas, porque el transformador se encuentra impregnado de aceite. La nueva máquina permitirá realizar la operación de forma independiente para cada una de las dos grandes líneas de producción existentes en Córdoba.

Así, la planta fabrica transformadores shell o acorazados (la cordobesa es la única fábrica del grupo a nivel mundial que los produce) y los core o de columna. En estos momentos, ambas líneas tienen que compartir el mismo equipo de secado, pero la incorporación de una segunda máquina permitirá que cada línea pueda disponer de su propio vapour phase, reduciendo los tiempos.

El efecto esperado es significativo, porque permitirá mejorar de forma notable la capacidad productiva. No obstante, el número final de transformadores fabricados depende, en cualquier caso, de las características de los equipos contratados y de los plazos comprometidos. El nuevo autoclave supondrá también mejoras desde el punto de vista medioambiental y permitirá avanzar en sostenibilidad.

Trabajos para la ampliación de las instalaciones en Hitachi. / Víctor Castro

Nuevos vestuarios, comedor, oficinas y otro almacén

La ampliación productiva está acompañada de una transformación más amplia de las instalaciones de Hitachi Energy en Córdoba, que incluye asimismo la renovación de su logotipo corporativo. Entre los nuevos espacios ya ejecutados se encuentran unos vestuarios con capacidad para alrededor de 300 taquillas. Estas instalaciones, que entraron en funcionamiento el 17 de agosto pasado, disponen de duchas, aseos y servicio de lavandería.

La compañía también ha completado la remodelación de la tercera planta de oficinas y del edificio del servicio médico, y ha inaugurado un nuevo comedor con capacidad para más de 250 personas. Este espacio dispone de sistemas audiovisuales que permiten utilizarlo para reuniones y otros eventos.

Dos trabajadoras, sentadas en el comedor de Hitachi. / Víctor Castro

A estas actuaciones se suma el denominado MIBU (Middle Building), un edificio que alberga más de una docena de salas de reuniones con sistemas audiovisuales, espacios colaborativos y zonas de descanso. Hitachi Energy tiene además en marcha la construcción de un nuevo almacén de materiales.

Todo este proceso se encuadra en el proyecto Growth, con el que la compañía busca aumentar la capacidad de producción de la fábrica de Córdoba para el año 2028. La empresa hace hincapié en que "para poder aprovechar esta nueva capacidad serán necesarias medidas adicionales como el incremento de turnos de trabajo, la flexibilidad y otras acciones de mejora de procesos".

Una inversión ligada al crecimiento mundial

El crecimiento de Córdoba forma parte de un programa más amplio de Hitachi Energy para incrementar la capacidad de sus fábricas en diferentes países. La compañía afirma que esta actuación "responde a la creciente demanda de infraestructuras eléctricas necesarias para la electrificación y la transición energética en España, Europa y otros mercados internacionales", y subraya que "la demanda mundial de transformadores y tecnologías de red alcanza niveles récord".

La planta cordobesa llegó a contar inicialmente con una asignación de 80 millones de euros, que se ha visto reducida a 47,6 millones. El desacuerdo con la parte social le ha llevado a prorrogar el convenio colectivo durante el año 2026, por lo que en unos meses será necesario retomar las negociaciones para dotarse de un nuevo convenio.