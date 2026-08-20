Las ampas de Niñ@s del Sur critican que en los colegios de Córdoba "se están poniendo parches de climatización" y la Junta defiende que los centros son autónomos

La plataforma de ampas Niñ@s del Sur de Córdoba han criticado la mala gestión que se está llevando a cabo para paliar los rigores climáticos en los centros escolares de la ciudad. "Nuestros niños se fueron en junio de las aulas con mucho calor y van a volver en septiembre igual", ha asegurado una de las portavoces de la plataforma, que asegura que "solo se están poniendo parches de climatización".

Según sus declaraciones, la Junta de Andalucía "está aportando dinero a los centros sin estudiar previamente las necesidades específicas de cada uno para que cada cual actúe según su criterio" y aseguran que "como el dinero no es suficiente para la instalación de aire acondicionado, se está gastando en comprar pingüinos portátiles, toldos, ventiladores y splits que no solucionan de forma integral el problema".

Por eso reclaman tanto a la Junta de Andalucía, responsable de los institutos, como al Ayuntamiento de Córdoba, competente en los colegios, que se haga un estudio técnico de la situación particular de cada centro y se establezcan partidas ajustadas así como un calendario "para que se invierta de forma ordenada y que cuanto antes todos los escolares puedan asistir a clase con temperaturas adecuadas".

A finales de curso, el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, propietario de los edificios que albergan los colegios anunció su intención de regularizar la situación de todas esas instalaciones de climatización y ordenó que se verificaran todas las instalaciones eléctricas de los colegios para comprobar si cumplen con la normativa. También informó de la instalación de tres equipos de climatización en colegios de la ciudad, tres a cargo del ayuntamiento y tres de la Junta, aunque de momento no ha confirmado si se han completado estas actuaciones.

Respuesta de la Junta de Andalucía

La Delegación de Educación ha explicado que "no existe un registro de los centros que tienen aire acondicionado, ya que cada colegio e instituto tiene autonomía para poner splits u otros sistemas de refrigeración" e insiste en que, además del I y II Plan de Bioclimatización, en el curso 25-26 se dio una partida de 4,3 millones a repartir entre todos los centros públicos cordobeses para mejorar la bioclimatización y que "con ese dinero cada uno atendió a sus necesidades". Según el balance de la Junta, el curso pasado se instalaron 1.454 nuevos elementos de climatización gracias al Plan de Confort Térmico, que se concentraron en su mayoría en la instalación de ventilación y aire acondicionado así como en el cambio de ventanas y cerramientos, colocación de radiadores, estructuras de sombreado exterior (toldos o porches) y árboles para crear áreas verdes y sombras naturales.

Por otro lado, los padres se quejan de que las clases vayan a empezar en septiembre "con falta de profesorado" y piden que las contrataciones que son previsibles por bajas, embarazos y otras causas conocidas se realicen con tiempo en lugar de esperar a que empiece el curso.

Por último, la plataforma ha alertado de que "en muchos centros de Primaria de Córdoba el curso empezará con ratios ilegales, con más de 25 niños en las aulas porque la Consejería toma el 10% que se permite para casos excepcionales como algo normalizado" y pide que se tomen medidas para que esto no ocurra desdoblando en dos grupos las clases que incumplen la norma.