Más de 73.600 alumnos de enseñanzas de centros públicos y concertados de Córdoba tendrán libros gratis

La Consejería de Educación destinará un presupuesto de 50 millones de euros para el Programa de Gratuidad de Libros de Texto en Andalucía, una medida que beneficiará a más de 73.600 estudiantes de enseñanzas obligatorias de la provincia de Córdoba. El año pasado, el programa llegó a más de 75.000 alumnos, ya que también se renovaron los libros de 4ª de la ESO, que no cambian cada año. Según el presidente de los libreros de Córdoba, José Luis Duval, "las familias se han adelantado este año para recoger los libros de texto". Los colegios hacen entrega de los listados a finales de junio y a estas alturas "la gran mayoría ya los tiene en casa".

El próximo curso 2026/27 se renovarán todos los libros correspondientes a 1º y 2º de Educación Primaria, un material que el alumnado estrena cada curso porque es habitual que se realicen ejercicios directamente sobre el papel. Además, quedará renovada la dotación destinada a los escolares con necesidades específicas de apoyo educativo. Según Duval, el 90% de los libros de primero y segundo que encargaron los colegios han llegado ya a las librerías de Córdoba, a falta de alguno que está todavía en impresión, por lo que las librerías han podido agilizar las entregas con el fin de evitar el colapso de otros años a finales de agosto y principios de septiembre. En este momento, las compras se concentran en otros elementos de la vuelta al cole como el material escolar.

Según informa la Junta de Andalucía en un comunicado, las familias cuyos hijos accedan a estos cursos reciben un cheque libro y la relación de libros de texto correspondientes para su canje en la librería de su elección. El programa de gratuidad de libros de texto está dirigido a todo el alumnado escolarizado en Primaria y Secundaria Obligatoria de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto públicos como concertados.

Novedad de este curso

Este año, Educación ha puesto en marcha como novedad una nueva mejora en Séneca que permite el etiquetado de los libros, sin necesidad de realizar este procedimiento de manera manual, a través de un código de barras en el que se incluye toda la información.

La gratuidad de los libros de textos es un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía y respaldado por la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. El sistema se desarrolla en régimen de préstamo. Los libros son propiedad de la administración educativa y, una vez concluido el curso académico, se depositan en el centro donde el alumno haya estado escolarizado para que puedan ser utilizados por otros compañeros en años sucesivos.

Pero además del apoyo económico que supone a las familias, el objetivo de este programa es "inculcar al alumnado desde el ámbito educativo y familiar la importancia de cuidar el material escolar y a ser responsable de la inversión realizada en su educación", recalcan.