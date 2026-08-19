Así es el VCR 8X8 Dragón que se custodiará en la base de Cerro Muriano de Córdoba: con 48 horas de autonomía y gran versatilidad

Córdoba acogerá desde comienzos del 2028 el centro de mantenimiento de los vehículos militares VCR 8X8 Dragón, tras la adjudicación del Ejército de Tierra, que ha presupuestado en 5,5 la construcción de estas instalaciones. La UTE formada por Adiante y Joaquín Pérez Arroyo será la encargada de las obras.

La base de Cerro Muriano, sede de la Brigada Guzmán el Bueno X (BRI X), acogerá a los 8x8 Dragón; unos vehículos blindados que forman parte de la espina dorsal del equipamiento del Ejército de Tierra de España: entre ellos vehículos de infantería, versiones de zapadores y una configuración para observador avanzado de artillería.

Interior de un VCR 8x8 Dragón, vehículo cuyo mantenimiento se desarrollará en la base de Cerro Muriano de Córdoba. / A.J. González

Gran versatilidad para amplia gama de conflictos

El VCR, fabricado por la empresa Tess Defence en cooperación con el Ministerio de Defensa, es un vehículo de combate sobre ruedas, de ahí el acrónimo, que funciona con tecnología 8X8. Dispone de un total de ocho ruedas, cuatro a cada lado, y se adapta a diferentes terrenos y roles, lo que le da una gran versatilidad en una amplia gama de conflictos. Se puede utilizar tanto en operaciones de paz, como escolta de cuerpos de infantería, como en vanguardia en conflictos de alta intensidad.

Gráfico del VCR 8X8 Dragón elaborado por Tess Defence. / Web de Tess Defence

Una de las características que lo hace especial y distintivo es su autonomía, de más de 48 horas, lo que permite al VCR 8X8 Dragón recorrer grandes distancias sin necesidad de apoyo logístico adicional. El despliegue estratégico y táctico es un sello distintivo del VCR 8X8.

El VCR 8X8 Dragón, en datos: