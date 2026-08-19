Defensa
Así es el VCR 8X8 Dragón que se custodiará en la base de Cerro Muriano de Córdoba: con 48 horas de autonomía y gran versatilidad
Pesa 33 toneladas, puede recorrer 550 kilómetros a 100 por hora y dispone de seguimiento automático de blancos así como alta protección contra minas
Córdoba acogerá desde comienzos del 2028 el centro de mantenimiento de los vehículos militares VCR 8X8 Dragón, tras la adjudicación del Ejército de Tierra, que ha presupuestado en 5,5 la construcción de estas instalaciones. La UTE formada por Adiante y Joaquín Pérez Arroyo será la encargada de las obras.
La base de Cerro Muriano, sede de la Brigada Guzmán el Bueno X (BRI X), acogerá a los 8x8 Dragón; unos vehículos blindados que forman parte de la espina dorsal del equipamiento del Ejército de Tierra de España: entre ellos vehículos de infantería, versiones de zapadores y una configuración para observador avanzado de artillería.
Gran versatilidad para amplia gama de conflictos
El VCR, fabricado por la empresa Tess Defence en cooperación con el Ministerio de Defensa, es un vehículo de combate sobre ruedas, de ahí el acrónimo, que funciona con tecnología 8X8. Dispone de un total de ocho ruedas, cuatro a cada lado, y se adapta a diferentes terrenos y roles, lo que le da una gran versatilidad en una amplia gama de conflictos. Se puede utilizar tanto en operaciones de paz, como escolta de cuerpos de infantería, como en vanguardia en conflictos de alta intensidad.
Una de las características que lo hace especial y distintivo es su autonomía, de más de 48 horas, lo que permite al VCR 8X8 Dragón recorrer grandes distancias sin necesidad de apoyo logístico adicional. El despliegue estratégico y táctico es un sello distintivo del VCR 8X8.
El VCR 8X8 Dragón, en datos:
- Mide 9,1 metros de largo, 3,4 metros de alto y 3,2 metros de ancho, con tracción 8x8.
- Pesa 33 toneladas y tiene capacidad para 3 tripulantes y 6 combatientes.
- Su autonomía es de 550 kilómetros y su velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora.
- Dispone de un cañón de 30 milímetros, adaptable a 40 milímetros
- Su estación de guardián de armas 30 guarda un doble lanzador de misiles
- Tiene seguimiento automático de blancos, terminales multifunción, grupo motopropulsor de 504 kW y comunicaciones integradas por software.
- Dispone giroestabilizada en dos ejes
- Tiene una plataforma con gran capacidad de carga y alta protección contra balas, minas y NBQ
- Un terremoto de 5 grados sacude Granada, se deja sentir en Córdoba y activa la fase de emergencia en Andalucía
- Adiós a los azucarillos, hola a las botellas retornables: Córdoba afronta la entrada en vigor de la nueva normativa europea de envases
- Terremoto en Granada: estas son las 45 localidades de Córdoba donde el Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo
- Un nuevo terremoto en Granada, de 4,7 grados, se deja sentir en Córdoba
- Cientos de rayos iluminan parte de la provincia de Córdoba por segunda madrugada consecutiva con apenas lluvia
- La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
- Incendio en el barrio Parque Azahara de Córdoba con 25 vecinos evacuados y tres atendidos por ansiedad e inhalación de humo: 'Gracias a Dios que no estábamos en el piso
- Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer 'una nueva propuesta gastronómica