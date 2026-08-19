Dcoop ofrece 470 millones de euros por Deoleo para crear un gigante del sector oleícola con más de 2.200 millones de facturación conjunta, una operación que ha disparado en torno a un 20% las acciones de la compañía propietaria de Carbonell, que cuenta con una importante planta envasadora en Córdoba. Por otra parte, el nuevo parque de Miralbaida sumará 7,5 hectáreas al anillo verde de Córdoba, con unas obras que comenzarán a principios de septiembre y estarán finalizadas en 2028. Además, en el ámbito de la sanidad, el Hospital Reina Sofía estrena el doctor Leo, un robot con forma de león que canta, acompaña y entrega regalos para hacer más amena la estancia de los niños ingresados.

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