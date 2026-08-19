La actualidad del miércoles 19 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El aumento de la siniestralidad laboral en Córdoba, los efectos del calor extremo sobre la salud mental y la cadena de terremotos que ha sacudido Granada centran la actualidad
La siniestralidad laboral deja ocho trabajadores fallecidos y 4.849 accidentes en Córdoba durante el primer semestre, con una media de 27 siniestros diarios y un aumento del 6% respecto al mismo periodo del año pasado. Por otra parte, los expertos advierten de que el calor extremo agrava los problemas de salud mental, especialmente la ansiedad, la depresión y las descompensaciones en pacientes psiquiátricos, ante las dificultades para mantener un sueño reparador durante las noches de altas temperaturas. En Granada, ayer el miedo se apoderó de la población tras una sucesión de siete terremotos en apenas dos horas, cuatro de ellos de magnitud superior a 4, que dejaron tres heridos leves y más de 500 llamadas al 112.
- Córdoba registra ocho muertes y 27 accidentes laborales diarios hasta junio
- El calor extremo de Córdoba agrava la ansiedad y depresión y causa descompensaciones en pacientes psiquiátricos: "La falta de sueño reparador es clave"
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