Tocones con rostros tristes llaman la atención en Córdoba sobre la tala de árboles en varios puntos de la ciudad

Ojos y bocas de papel con gesto de tristeza sobre tocones de árboles talados para llamar la atención sobre la desaparición de estos ejemplares. La intervención está promovida por la Plataforma en Defensa del Árbol de Córdoba, que ha optado por humanizar los tocones mediante sencillos rostros para llamar la atención sobre la desaparición de ejemplares del arbolado urbano de Córdoba. Una iniciativa visual que transforma lo que habitualmente pasa inadvertido en un elemento reivindicativo.

La acción busca poner el foco sobre las ausencias de árboles en las calles de Córdoba, según informa la propia plataforma. Detrás de cada uno de esos tocones hubo anteriormente una copa que ofrecía sombra, ayudaba a capturar dióxido de carbono, contribuía a reducir la temperatura del entorno y proporcionaba refugio y alimento a distintas especies, recuerdan los ecologistas.

Los tocones que presentan nuevos brotes tienen además un especial protagonismo en la intervención, al evidenciar que algunas de estas estructuras vegetales continúan vivas después de la eliminación de su parte aérea. Las razones concretas de cada tala, no obstante, dependen de las circunstancias y del estado de cada ejemplar.

Uno de los tocones con ojos y boca de papel para llamar la atención de sobre la tala de árboles. / CÓRDOBA

¿Qué ocurre después de una tala?

La aparición de estos rostros también pone sobre la mesa una cuestión recurrente en la gestión del arbolado, como es qué ocurre una vez que un árbol es retirado y cuándo se procede a plantar un nuevo ejemplar en su lugar.

La reposición del arbolado resulta especialmente relevante en una ciudad marcada por el calor, recuerda la plataforma, donde la presencia de árboles maduros influye directamente en la cantidad de sombra disponible y en la temperatura que soportan peatones, viviendas y espacios públicos.

Con apenas unos trozos de papel, la Plataforma en Defensa del Árbol ha conseguido que los tocones pasen de ser elementos casi invisibles a convertirse en inesperados protagonistas del paisaje urbano cordobés.