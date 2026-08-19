Sadeco probará en Ciudad Jardín, San Rafael de la Albaida y San Basilio un proyecto europeo de IA para la gestión de residuos

Tres barrios de Córdoba servirán de modelo para explorar cómo la inteligencia artificial (IA) puede ayudar a mejorar la recogida separada de residuos urbanos. San Rafael de la Albaida, San Basilio y Ciudad Jardín han sido elegidos como zonas piloto para la aplicación de un proyecto europeo liderado por la empresa municipal de limpieza Sadeco, que introduce herramientas de inteligencia artificial (IA) en la planificación del servicio.

El proyecto Dicore (Dimensionamento Inteligente da Coleta de Resíduos) es una iniciativa financiada por el programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027 y cofinanciada con fondos Feder. Sadeco actuará como beneficiario principal, coordinará a los socios españoles y portugueses y será responsable del proyecto piloto que se desarrollará en Córdoba. El proyecto cuenta con un presupuesto global de 829.014 euros y tendrá una duración de 30 meses.

La elección de San Rafael de la Albaida, San Basilio y Ciudad Jardín permitirá trasladar el proyecto del ámbito tecnológico a situaciones reales y comprobar cómo la IA puede contribuir a la planificación de la recogida separada de residuos.

Frente a modelos basados principalmente en la experiencia técnica y en criterios generales, Dicore incorporará información objetiva sobre cuestiones como la densidad de población, la actividad económica, la configuración urbana, los hábitos de generación de residuos o las características concretas de cada barrio.

Contenedores recogida de basura de Sadeco y un camión de la empresa municipal al fondo. / A.J. González

Uno de los principales resultados de Dicore será una plataforma web abierta destinada a los servicios municipales. La herramienta utilizará modelos de análisis de datos e inteligencia artificial para ayudar a determinar dónde resulta más conveniente instalar cada contenedor, qué capacidad debe tener y cuál es la frecuencia de recogida más adecuada.

La plataforma también permitirá analizar los puntos de depósito que ya existen y plantear, cuando los datos lo aconsejen, el traslado, incorporación o retirada de contenedores.

Otra de sus funciones será la posibilidad de simular diferentes escenarios antes de realizar cambios en las calles. De esta manera, los responsables municipales podrán evaluar previamente sus posibles efectos con la intención de mejorar el servicio y optimizar los recursos públicos.

De Córdoba a más de 1.300 municipios españoles

El proyecto cuenta con la participación de entidades españolas y portuguesas. La Universidad de Salamanca asumirá el componente tecnológico mediante sus grupos especializados en estadística e inteligencia artificial, que desarrollarán los modelos de análisis y la arquitectura informática de la plataforma.

La empresa pública Porto Ambiente, responsable de la gestión de residuos en Oporto, coordinará las pruebas piloto, mientras que la Comunidad Intermunicipal de la Región de Coímbra liderará la implantación de la herramienta en los municipios portugueses participantes.

También forman parte del consorcio las localidades lusas de Góis y Oliveira do Hospital, con las que se pretende comprobar que las soluciones desarrolladas funcionan no solo en grandes ciudades, sino también en pequeños municipios y entornos rurales.

La Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente (Anepma) será, por su parte, una de las encargadas de difundir los resultados. La entidad agrupa a 54 empresas que prestan servicio a más de 12 millones de personas, lo que podría facilitar que las soluciones ensayadas en Córdoba sean posteriormente conocidas y aplicadas en más de 1.300 municipios de España.

Una tecnología que permite anticiparse a las necesidades de la ciudad

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, considera que liderar una iniciativa europea de estas características sitúa a la empresa municipal en la vanguardia de la innovación y permite a Córdoba contribuir a desarrollar soluciones aplicables también en otros municipios españoles y portugueses.

Ruiz Madruga subraya además el cambio de enfoque que persigue el proyecto: “Dicore representa una oportunidad para modernizar la forma en que decidimos dónde poner cada contenedor, apoyándonos en datos y no solo en la experiencia acumulada del gestor”.

El responsable de Sadeco sostiene que esta tecnología permitirá anticiparse a las necesidades de la ciudad, mejorar la eficiencia y aprovechar las posibilidades de la digitalización en la gestión de residuos.