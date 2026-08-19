La natalidad repunta de forma leve en Córdoba mientras los fallecimientos caen por encima del 3%

Entre enero y junio nacieron en la provincia de Córdoba un total de 2.579 bebés, lo que representa un aumento de la natalidad, que si bien es leve, también es significativo en un territorio que, de forma paulatina, no deja de perder población. En concreto, el auge fue del 0,7%. Además, en este movimiento demográfico, ese aumento de los nacimientos viene acompañado por una caída de las defunciones, un 31% menos en el acumulado del año.

Según los datos actualizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles y con cifras hasta junio, en el primer semestre del año han nacido en Córdoba 2.579 niños, mientras han muerto 4.051 personas, lo que deja un saldo negativo. Aun así, que las variaciones supongan que crece la natalidad y que baja la mortalidad, aunque sea en este periodo, ya es para señalarlo.

Córdoba, la provincia andaluza donde más bajan los fallecimientos

Los datos del INE evidencian, sobre los fallecimientos, que en Córdoba es donde más caen para el periodo analizado de toda Andalucía. En este caso, los fallecimientos caen únicamente en tres provincias. Además de en Córdoba, donde bajan más de un 3%, también descienden en Cádiz, un 2,85%, y en Jaén, un 2,66%.

Un sanitario hace la prueba del talón a un recién nacido. / Prensa Ibérica

Por el contrario, las defunciones reportaron en el resto de provincias andaluzas en el primer semestre del año. Llamativo es el caso de Almería, donde se incrementaron cerca de un 10%, mientras que en Granada y Málaga lo hicieron algo menos del 3%, y en Sevilla y Huelva menos de un 1%.

Nacimientos

La actualización del INE confirma (y reconfirma) el retraso de la natalidad. En Andalucía hubo 29.244 nacimientos y casi siete de cada diez se correspondieron a madres de 30 años o más. En el caso de Córdoba, de los casi 2.600 nacimientos, el 64% provenían de madres de entre 30 y 39 años, por un 28,8% que tenían menos de 30 y un 7,2% que tenían más de 40 años.

En Córdoba, ya nacen más niños de madres mayores de 35 que de mujeres menores de 30. En concreto, el 71,2 % de los nacimientos son de madres de 30 años o más: 1.836 de los 2.579 mientras que el grupo dominante es el de 30 a 34 años, con 919 nacimientos, más de uno de cada tres.

Además, según el INE, hubo 917 nacimientos de madres de 35 años o más, frente a 743 de madres menores de 30. Es decir, hubo 174 nacimientos más entre las mayores de 35 que entre las menores de 30.