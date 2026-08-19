Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma

Francisco Jiménez Romero, uno de los más importantes empresarios de Córdoba y fundador de Grupo Puma, ha muerto este miércoles a los 87 años. Con su fallecimiento desaparece una figura fundamental del tejido empresarial cordobés y el hombre que, desde una fábrica levantada en Córdoba en 1982, fue capaz de construir una compañía con presencia internacional y convertirla en uno de los grandes referentes nacionales en la fabricación de morteros. El fallecimiento ha sido confirmado por fuentes de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO).

Perito industrial de formación, Jiménez fue mucho más que el fundador de una empresa. Él mismo diseñó aquella primera fábrica con la que comenzó la historia de Grupo Puma, una compañía que durante más de cuatro décadas ha crecido vinculada a Córdoba, pero con una decidida vocación de expansión. A aquella primera planta le siguieron las de Sevilla, Málaga, Almería y Murcia, hasta conformar una red que hoy alcanza las 18 fábricas en España y otros 16 centros en países como Francia, Portugal, Argelia, Marruecos, Costa Rica, India, Colombia y Emiratos Árabes Unidos.

El proyecto empresarial que puso en marcha Jiménez nació ligado a una actividad industrial muy concreta: fabricar soluciones para construir, reparar, impermeabilizar, aislar y proteger edificios. Morteros para la colocación cerámica, revestimientos, sistemas de impermeabilización y aislamiento y productos destinados también a la rehabilitación del patrimonio histórico, con una destacada línea de morteros de cal, forman parte de un catálogo que ha evolucionado al ritmo de las necesidades del sector.

Francisco Jiménez, presidente de Grupo Puma, y sus hijos, Carmen Jiménez y Francisco Jiménez San Martín. / Manuel Murillo

El crecimiento no hizo que Grupo Puma perdiera su vínculo con Córdoba. Al contrario, la ciudad continuó siendo el punto de referencia de una empresa que ha sabido mirar hacia fuera hasta convertirse en una compañía global. Exporta actualmente a más de 50 países de los cinco continentes y alrededor del 35% de su facturación procede del negocio internacional.

La dimensión alcanzada por aquel proyecto iniciado en 1982 da la medida de la trayectoria de su fundador. Grupo Puma supera los dos millones de toneladas de capacidad de producción anual, cuenta con más de un millar de trabajadores entre sus filiales nacionales e internacionales y cerró 2025 con una facturación nacional de 173 millones de euros. Sus laboratorios propios han permitido además desarrollar tecnología y controlar la calidad de sus productos, consolidando a la compañía como uno de los grandes fabricantes de morteros de España.

Un Cordobés del Año

La trayectoria empresarial de Francisco Jiménez y de Grupo Puma recibió este mismo año el reconocimiento de Diario CÓRDOBA, que distinguió a la compañía como uno de los Cordobeses del Año dentro de la categoría de Economía y Empresas.

Aquel reconocimiento supuso también una forma de poner en valor una historia empresarial profundamente ligada a Córdoba. «Para Grupo Puma es una satisfacción enorme el hecho de recibir este premio por un diario que representa a la sociedad cordobesa desde hace tanto tiempo», señalaron al recibir el galardón. «Este reconocimiento pone en valor el esfuerzo de la compañía y es un orgullo compartido para todas las personas que forman parte de Grupo Puma».

En el centro, Francisco Jiménez Romero, junto a su familia, tras recibir el Cordobés del Año. / A.J. GONZÁLEZ

La distinción adquiere ahora un significado especial. Apenas unos meses después de aquel reconocimiento, Córdoba despide al hombre que puso los cimientos de un proyecto que ha trascendido generaciones y fronteras.

Francisco Jiménez deja tras de sí una empresa que nació de una fábrica cordobesa y que hoy está presente en buena parte del mundo, pero también un legado empresarial construido sobre la industria, la innovación y el arraigo a su tierra. Una historia que empezó hace más de cuatro décadas y que convirtió el apellido Jiménez en uno de los nombres propios del empresariado de Córdoba.