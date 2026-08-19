«Desde que vio el robot no se le ha quitado la sonrisa». Entre el asombro, la expectación y alguna que otra cara de miedo, los niños ingresados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba han recibido al doctor Leo, la nueva mascota robot del centro. Decorado como un león con bata, tiene como objetivo «humanizar» la atención hospitalaria y, sobre todo, hacer más feliz y amena la estancia de los menores ingresados cantando canciones, acompañándolos por los pasillos o entregándoles regalos desde su poco más de un metro de altura.

Así lo ha explicado este martes Ana Calvo, responsable de actividades motivacionales del Reina Sofía, quien ha señalado que el doctor Leo, un robot que se mueve de manera autónoma y es capaz de hablar, supone «un factor sorpresa» para los más pequeños y «un recurso más» dentro del programa de actividades motivacionales que desarrolla el centro.

Mejora la atención y felicidad de los niños

Calvo ha destacado que antes de su puesta en marcha se realizaron múltiples pruebas y que su llegada ha sido todo un acierto. «A los niños se les dibuja una sonrisa de oreja a oreja cuando lo ven», asegura. Para la doctora, el robot tiene además un impacto directo en la asistencia, ya que hacer sonreír a los pequeños «facilita bastante el tratamiento» porque «están más receptivos».

Leo, el nuevo robot que canta, felicita cumpleaños y regala chucherías y sonrisas a los niños del hospital Reina Sofía de Córdoba. / Víctor Castro

Calvo espera que Leo se convierta en «una seña de identidad» del hospital y que, al mismo tiempo, sirva como guiño a la «cirugía robótica» y al desarrollo tecnológico del centro.

Entre las funciones que realiza el aparato, ha explicado la directora de Enfermería del Reina Sofía, Rocío Segura, se encuentran acompañar a los niños y a sus familiares hasta las habitaciones, cantarles el cumpleaños feliz o entregarles regalos a través de un compartimento que se abre. Esto último, señala Segura, es lo que más gusta a los pequeños.

Una pantalla táctil explica a los niños algunas claves

Mientras programa sus movimientos mediante una pantalla táctil situada en la parte superior, explica que los pacientes de menor edad «se encuentran a veces en un sitio hostil, desconocido e incierto», por lo que considera muy importante contar con este tipo de recursos para «hacer el centro más humano y cercano».

El robot forma además parte de las actividades organizadas con motivo del 50 aniversario del hospital y, a su juicio, representa también la importancia de la atención humana, porque «detrás de cada intervención hay una persona que necesita ser escuchada».

En esta misma línea ha incidido José Manuel Rumbao, jefe del Servicio de Pediatría, quien ha recalcado que la misión de Leo es «hacer feliz el ingreso de los pacientes en el hospital» y «devolverles la ilusión», aunque «sin tener ninguna labor asistencial». Rumbao ha destacado especialmente la importancia del acompañamiento al paciente. «La cara de los padres al ver a su niño volver a disfrutar los recarga de energía y les hace olvidar», explica.

Un trabajo «muy gratificante»

Por último, Eduardo Rivera, director de Tecnología de Sena Robotics, empresa encargada del desarrollo del robot, ha señalado que la implementación del software ha sido «muy gratificante» por el fin al que está destinado. «Normalmente, trabajamos para el sector industrial y hacer esta tarea ha sido especial», cuenta.

Presentación del nuevo robot mascota el señor Leo. / Víctor Castro

El aparato utiliza un sistema de navegación independiente parecido al de una roomba doméstica, aunque «más complejo», que le permite moverse por un entorno cargado de obstáculos y personas y tan delicado como un hospital. Rivera ha explicado que han tardado «alrededor de tres meses» en realizar el mapeo de las cinco plantas, programar las canciones y funcionalidades y completar el vinilado, además de varios meses de trabajo conjunto con el personal.

Asombro con su nuevo amigo

Los niños, todavía sorprendidos, se acercan al robot con timidez, se ríen con sus canciones y cogen sus piruletas. La madre de Antonio, un niño que lleva varios días ingresado por un problema en el brazo, cuenta que el lunes «pasó un día chungo» y que esta mañana había visto al robot, pero «he preferido no decirle nada» para mantener la sorpresa. Desde que lo ha visto, asegura, «ha alucinado». Está convencida de que «le va a hacer el día más ameno».

La madre de Haris también sonríe mientras observa a su hijo mirar con detenimiento a Leo. El niño lleva tres semanas ingresado y cuenta que hace unos días lo vio por primera vez. «Ha sido genial» para él y, desde entonces, «no se le ha quitado la sonrisa».

La misma escena se repite con Rafael, un joven de doce años que devora una piruleta que le ha dado su nuevo amigo, o con Gabriela, que, algo avergonzada y animada por su madre, explica la ilusión que le hace el robot y «lo chuli que está».