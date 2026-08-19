Los ladrones entran en el centro ecuestre El Cañuelo de Córdoba y roban veinte sillas de montar: «Es una ruina»

«Es una ruina para nosotros». Un grupo de ladrones ha asaltado en la madrugada del martes al miércoles el centro ecuestre El Cañuelo, en Córdoba capital, y se ha llevado alrededor de veinte sillas de montar y una docena de cabezales.

Así lo explica Rafael Castaño, técnico deportivo y propietario del centro, que esta mañana observaba con impotencia la escena. Según cuenta, los ladrones, presuntamente un grupo de «al menos tres personas», accedieron de madrugada rompiendo la alambrada que rodea el centro y se dirigieron directamente al guadarnés, de donde reventaron los candados y sustrajeron «aproximadamente veinte monturas y doce cabezales».

Un robo calculado

A su juicio, los autores «sabían lo que buscaban», ya que «se han llevado las monturas de mayor valor», que cuestan «alrededor de 1.800 y 2.000 euros cada una», y dejaron únicamente las que se encontraban en peor estado. A esto se suma que cada cabezal cuesta «unos 170 euros», por lo que Castaño cifra las pérdidas en «más de 30.000 euros».

Centro ecuestre El Cañuelo. / Ramón Azañón

Un golpe que supone «prácticamente la ruina» para el centro hípico, que ahora trata de encontrar la forma de rehacerse y continuar con su actividad.

La Policía Científica ha estado esta mañana en el lugar de los hechos tomando muestras y analizando la zona. Sin embargo, Castaño no se muestra demasiado esperanzado con que se logre identificar a los responsables, ya que, según asegura, «me han dicho que huellas no hay» y el centro tampoco dispone de grabaciones de seguridad.

Salir adelante tras el golpe

Por ello, ahora trata de superar el impacto inicial y salir adelante como pueda, aunque recalca que «sin material no podemos trabajar». Como único mensaje positivo, destaca que «los animales no los han tocado» y que se encuentran en perfecto estado. Además, parte del material sustraído pertenece a los socios del centro, a quienes ya se les ha comunicado lo ocurrido y que han trasladado su apoyo tras el suceso.

Rafael Castaño muestra el guadarnés de donde se han llevado los objetos. / Ramón Azañón

El asalto llega, además, en un momento especialmente delicado para El Cañuelo. Aunque mantiene su actividad durante todo el año, es a partir de septiembre cuando el trabajo se intensifica, precisamente cuando ahora más dificultades tendrán para recuperar la normalidad.

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Dificultad de encontrar con rapidez monturas similares

A ello se suma, explica Castaño, la dificultad de encontrar con rapidez monturas de estas características en el mercado. El problema, por tanto, no es solo reponer unas pérdidas valoradas en más de 30.000 euros, sino conseguir el material necesario para poder seguir trabajando justo antes del inicio de uno de los periodos de mayor actividad del centro.