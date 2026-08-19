Sucesos
Investigado en Córdoba por estafar a un gaditano con un falso alquiler vacacional por internet
La Guardia Civil atribuye a una persona residente en Córdoba delitos de estafa y falsificación de documento mercantil tras cobrar una fianza por una vivienda que la víctima nunca pudo ocupar
La Guardia Civil ha investigado a una persona residente en Córdoba como presunta autora de una estafa relacionada con el alquiler por internet de una vivienda vacacional y de un delito de falsificación de documento mercantil. La víctima, un vecino de Cádiz, pagó una fianza después de contactar con una supuesta agencia inmobiliaria, pero llegado el momento de entrar en el inmueble dejó de recibir respuesta.
La investigación ha sido desarrollada por el Equipo @ de la Cibercomandancia de la Guardia Civil después de que el afectado presentara la denuncia de manera telemática a través de la Sede Electrónica del instituto armado.
Según la Guardia Civil, el denunciante encontró en internet una vivienda que se ajustaba a sus necesidades y contactó con el supuesto agente inmobiliario mediante los datos facilitados en la página web. Después de varias conversaciones, entregó sus datos personales para formalizar el alquiler y recibió por correo electrónico un contrato con la información de los futuros arrendatarios y las condiciones pactadas.
Documentación para aparentar legalidad
Para reforzar la apariencia de legitimidad de la operación, el supuesto agente remitió documentación relacionada con la presunta inmobiliaria, entre ella datos fiscales de la sociedad, certificados supuestamente emitidos por la Agencia Tributaria, documentación identificativa del responsable de la empresa y el correspondiente contrato.
La víctima, convencida de que se trataba de una operación legítima, abonó una fianza para reservar la vivienda. Sin embargo, cuando llegó la fecha prevista para acceder al alojamiento no recibió las instrucciones necesarias para entrar.
Tras intentar contactar mediante llamadas, mensajes y correos electrónicos, el supuesto agente dejó de responder.
La investigación condujo hasta Córdoba
Una vez presentada la denuncia, la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias activó al Equipo @ de la Cibercomandancia, cuyos agentes analizaron las conversaciones, la documentación utilizada y las operaciones relacionadas con el pago.
El examen de esos documentos permitió detectar indicios de falsedad en parte del material empleado para dar apariencia de legalidad al alquiler. Los investigadores pudieron reconstruir el procedimiento seguido e identificar al presunto responsable.
Como resultado de las pesquisas, la Guardia Civil considera esclarecidos un delito de estafa y otro de falsificación de documento mercantil, por los que ha sido investigada una persona residente en Córdoba.
Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Córdoba.
La Guardia Civil recomienda para evitar este tipo de fraudes utilizar plataformas fiables, desconfiar de ofertas excesivamente baratas, comprobar la autenticidad de los anuncios y fotografías, evitar pagos fuera de los canales oficiales y conservar los justificantes y conversaciones mantenidas durante la operación.
- Un terremoto de 5 grados sacude Granada, se deja sentir en Córdoba y activa la fase de emergencia en Andalucía
- Adiós a los azucarillos, hola a las botellas retornables: Córdoba afronta la entrada en vigor de la nueva normativa europea de envases
- Terremoto en Granada: estas son las 45 localidades de Córdoba donde el Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo
- Un nuevo terremoto en Granada, de 4,7 grados, se deja sentir en Córdoba
- Cientos de rayos iluminan parte de la provincia de Córdoba por segunda madrugada consecutiva con apenas lluvia
- La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
- Incendio en el barrio Parque Azahara de Córdoba con 25 vecinos evacuados y tres atendidos por ansiedad e inhalación de humo: 'Gracias a Dios que no estábamos en el piso
- Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer 'una nueva propuesta gastronómica