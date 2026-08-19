Inma Diéguez, enfermera cordobesa y madre de dos mellizos después de los 30 años: "La edad ha dificultado mi embarazo"

Inma Diéguez es una enfermera cordobesa y madre de dos mellizos, Fausto y Claudio. Dio a luz después de los 30, algo que ya es norma dentro de la pirámide demográfica cordobesa. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan que de los casi 2.600 nacimientos registrados en la provincia entre enero y junio de este año, el 64% provenían de madres de entre 30 y 39 años, por un 28,8% que tenían menos de 30.

El retraso de la maternidad es cada vez mayor. Emancipación tardía, precariedad laboral, consolidación profesional o dificultades para conciliar son algunas de las causas que explican el aumento de la edad de la madre a la hora de tener a su primer hijo. Inma tiene claro que su carrera laboral "siempre ha sido prioridad". Al ser enfermera, detalla, "he necesitado años para poder desarrollarla dado que en un principio los contratos eran cortos y esporádicos debido a la época de la crisis".

Productos para el cuidado de un bebé. / CÓRDOBA

"Ver cómo nos trató el sistema sanitario me hizo ver mi trabajo con otro prisma"

Diéguez probó también durante un tiempo el perfil investigador, aunque decidió seguir por la asistencia sanitaria. Cuenta que llegó a tener hasta tres empleos a la vez, lo que hacía imposible la conciliación. Tras la pandemia del coronavirus decidió dar el paso de ser madre junto a su pareja. "Ya teníamos cierta estabilidad laboral y vivienda, y vivir la pandemia con tanta intensidad y ver cómo nos trató el sistema sanitario me hizo ver mi trabajo con otro prisma", relata Inma, que si bien tiene claro que nació para ser enfermera, también llegó a la conclusión de que eso "no podía ser el centro de mi vida porque estamos a la merced de lo que el sistema sanitario decida hacer con nosotros".

Esa decisión no llegó, por lo tanto, hasta después de los 30 años. Inma reconoce que "la edad si ha dificultado mi embarazo", es más, tuvo que recurrir a la reproducción asistida. "Gracias a la ciencia, mis mellis están en este mundo", celebra. Con todo ello, esta enfermera manifiesta que se siente "privilegiada" de poder contar con estabilidad económica y personal. De lo contrario, admite, "habría prolongado mucho más esta decisión y, probablemente, hubiera sido más complicado llegar a tener hijos por mi situación biológica".