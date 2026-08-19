Las incautaciones de droga se disparan en Córdoba con 4,4 toneladas de hachís y más de 650 kilos de marihuana en un año

Hasta 4,4 toneladas de hachís, más de 650 kilos de marihuana y 267 detenidos. Las cifras dejan una fotografía contundente de la actividad contra el tráfico de drogas en Córdoba durante 2025, un año en el que crecieron tanto las detenciones como las denuncias y en el que las incautaciones de hachís se dispararon.

Así se desprende de la Estadística Anual sobre Drogas, publicada este miércoles por el Ministerio del Interior, que hace balance de las actuaciones antidroga y de las sustancias intervenidas en la provincia durante el pasado año.

El estudio refleja un aumento considerable del número de detenciones en Córdoba, que creció de las 228 de 2024 a las 267 de 2025. También subió el número de denunciados, al pasar de 5.895 en 2024 a 6.351 en 2025, lo que supone un incremento del 7,74%.

Máximo en doce años

El informe estatal desglosa además las cantidades intervenidas de cada sustancia en las diferentes operaciones desarrolladas a lo largo de 2025. El hachís encabeza con diferencia la estadística, con 4.425,336 kilos incautados en la provincia. Esto representa el 1,72% de todo el hachís decomisado en España. La cifra supone además un incremento del 1.649,95% respecto al ejercicio anterior, cuando se incataron 252,883 kilos y el máximo desde el año 2013, cuando se incautaron 64,534 toneladas.

Agentes de la Guardia Civil con un cargamento de drogas, herramientas y otros útiles intervenidos. / CÓRDOBA

El incremento consolida al hachís como la sustancia intervenida en mayor cantidad en Córdoba, muy por delante de la marihuana, de la que se incautaron 651,232 kilos, un 13,33% más que en 2024 y el 1,84% del total nacional.

A mucha distancia aparece la cocaína, con 13,653 kilos, una cantidad que cae un 98,06% respecto al año anterior. También descendieron las intervenciones de óxido nitroso, con 6.000 centímetros cúbicos, un 39,59% menos.

Entre las múltiples actuaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destaca la operación desarrollada por la Guardia Civil a finales del pasado año, que se saldó con 16 detenidos y la intervención de alrededor de 1,2 toneladas de hachís en distintos puntos de la provincia. Solo esta actuación explica una parte relevante del volumen total decomisado durante el ejercicio.

Otras drogas incautadas: crece el número de anabolizantes

También descendió el número de plantas de cannabis intervenidas. En 2025 se contabilizaron 4.372 ejemplares, frente a las 10.145 plantas registradas el año anterior, lo que supone una caída del 56,90%.

Hachís incautado por la Guardia Civil en una operación antidroga el año pasado en Córdoba. / CÓRDOBA

Entre las sustancias con menor presencia destacan, por el contrario, algunos fuertes incrementos porcentuales que parten de cantidades muy reducidas. Es el caso de los anabolizantes y esteroides, de los que se intervinieron 271 unidades, frente a una sola en 2024, lo que arroja un aumento del 27.000%.

También destaca la incautación de 227 gramos de MDMA en cristal, frente a los 44 gramos registrados el año anterior, lo que supone un incremento del 378,28%.

En conjunto, las sustancias contabilizadas por peso superaron las 5,09 toneladas incautadas en Córdoba durante 2025. La práctica totalidad corresponde al cannabis: hachís y marihuana suman por sí solos más de 5,07 toneladas, alrededor del 99,7% del total intervenido por peso en la provincia.