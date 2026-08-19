Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 19 de agosto de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Raíces en el Jardín
Concierto
Dentro del ciclo Raíces en el Jardín tendrá lugar el concierto Malpoeta. Este proyecto escénico fusiona poesía, música y palabra hablada en una propuesta contemporánea donde la literatura se convierte en espectáculo.
CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.
Avda. de Linneo, s/n.
22.00 horas.
Muestra
‘Entre luces y sombras.El universo de Ricardo Baroja’
Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, que fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
Exposición
‘Lo que queda entremedias’
Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
Exposición
Continúa ‘Alma de Córdoba’
Continúa Alma de Córdoba, la nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo. Se trata de una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional, una muestra que está respaldada por la Fundación Kutxabank dentro de su compromiso con la promoción de la cultura y la creación artística.
CÓRDOBA. Palacio de Viana
Plaza de Don Gome, 2.
09.00 a 15.00 horas.
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