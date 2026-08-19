Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 19 de agosto
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 20 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Agustín Sánchez Granados
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Francisco Romero González
La inhumación está previstaa las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Esperanza Vallejo Doblas
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Carmen María Molero Chamizo
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Transito Mesa Carmona
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
- Un terremoto de 5 grados sacude Granada, se deja sentir en Córdoba y activa la fase de emergencia en Andalucía
- Adiós a los azucarillos, hola a las botellas retornables: Córdoba afronta la entrada en vigor de la nueva normativa europea de envases
- Terremoto en Granada: estas son las 45 localidades de Córdoba donde el Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo
- Un nuevo terremoto en Granada, de 4,7 grados, se deja sentir en Córdoba
- Cientos de rayos iluminan parte de la provincia de Córdoba por segunda madrugada consecutiva con apenas lluvia
- La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
- Incendio en el barrio Parque Azahara de Córdoba con 25 vecinos evacuados y tres atendidos por ansiedad e inhalación de humo: 'Gracias a Dios que no estábamos en el piso
- Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer 'una nueva propuesta gastronómica