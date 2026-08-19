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Los fallecidos en Córdoba el miércoles 19 de agosto

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 20 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Agustín Sánchez Granados

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Francisco Romero González

La inhumación está previstaa las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Esperanza Vallejo Doblas

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Carmen María Molero Chamizo

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Transito Mesa Carmona

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La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

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