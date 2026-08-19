El esfuerzo para alquilar un piso en Córdoba supone destinar el 25% de los ingresos, 10 puntos más que el necesario para comprar

Alquilar una vivienda en Córdoba exige a las familias un esfuerzo económico diez puntos superior al necesario para comprar. Los hogares cordobeses destinan el 25% de sus ingresos netos al alquiler de una vivienda de dos dormitorios, mientras que la tasa de esfuerzo para afrontar la compra mediante una hipoteca se sitúa en el 15%.

Así lo refleja un estudio del portal especializado idealista.com elaborado con datos correspondientes al segundo trimestre de 2026, que analiza el peso que tiene el acceso a la vivienda sobre los ingresos de los hogares tanto en el mercado del alquiler como en el de compraventa.

Los datos sitúan a Córdoba por debajo del 30% de esfuerzo que los especialistas suelen establecer como límite recomendable. Sin embargo, la diferencia entre ambas opciones es significativa: una familia cordobesa necesita dedicar uno de cada cuatro euros de sus ingresos al alquiler, mientras que para el pago de una hipoteca el esfuerzo baja hasta aproximadamente uno de cada siete euros.

Alquilar en Córdoba requiere un 25% de los ingresos familiares

La tasa de esfuerzo para alquilar en Córdoba alcanza el 25%, seis puntos por debajo de la media nacional. En el conjunto de España, acceder a una vivienda de alquiler consume ya el 39% de los ingresos netos de una familia media, según los datos de idealista.

La situación cordobesa queda además alejada de las capitales españolas donde el acceso al alquiler presenta una mayor presión sobre las economías familiares. Palma encabeza la clasificación, con un 45% de los ingresos, seguida de Málaga (40%), Valencia (39%) y Madrid y Alicante, ambas con un 38%.

Córdoba tampoco se encuentra entre las nueve capitales que superan el 30% de esfuerzo recomendado para alquilar una vivienda de dos dormitorios, aunque el porcentaje refleja el importante peso que continúa teniendo el alquiler en el presupuesto de las familias cordobesas.

Idealista vincula estos elevados niveles de esfuerzo a la evolución de los precios de la vivienda y a la escasez de oferta, dos factores que continúan condicionando el acceso a un inmueble en buena parte del país.

Comprar una vivienda en Córdoba reduce el esfuerzo al 15%

La diferencia es especialmente visible al analizar la compraventa. Una familia de Córdoba destina de media el 15% de sus ingresos al pago de una hipoteca, diez puntos menos que el porcentaje requerido para vivir de alquiler.

La tasa cordobesa queda también muy por debajo del 29% registrado de media en España para la compra de vivienda durante el segundo trimestre del año.

Solo cinco capitales españolas superan el 30% recomendado en el esfuerzo para adquirir una vivienda. Palma alcanza el 48%, Madrid el 39%, San Sebastián el 36%, Málaga el 35% y Barcelona el 32%.