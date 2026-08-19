Córdoba registra ocho muertes y 27 accidentes laborales diarios hasta junio

Empresas y autónomos cordobeses han sufrido 27 accidentes laborales diarios durante el primer semestre de 2026, un periodo que también finaliza con ocho muertes de trabajadores en el tajo según los datos oficiales. Esta siniestralidad se ha concentrado, fundamentalmente, en la industria manufacturera, la construcción, la agricultura y el comercio, y ha aumentado un 6% respecto al año pasado, dejando un total de 4.849 siniestros.

Se trata, a grandes rasgos, de las características principales de la accidentabilidad acontecida hasta junio pasado en la provincia. Como único aspecto positivo, la estadística del Ministerio de Trabajo señala que el número de fallecidos se ha reducido en una persona, aunque ocho profesionales han perdido la vida como se refiere.

Córdoba lidera el ranking andaluz

En lo que va de año, la provincia se ha posicionado a la cabeza de Andalucía por la incidencia de los percances con baja ocurridos durante la jornada, con 249 por cada cien mil trabajadores. En la comunidad autónoma, este índice es de 220 y en España se encuentra en 204. Así, a nivel regional sobresale Granada, con 201 siniestros por cada cien mil ocupados, y en el conjunto del país destaca Barcelona, con 169. En el lado contrario, Navarra tiene 326.

Acerca de la tipología de los accidentes, la mayoría se han producido durante el desarrollo de la actividad (4.219) y estos han aumentado un 5% en el último año. De ellos, 4.190 (+5%) son leves; 25 han sido graves (dos más) y otros cuatro han resultado mortales, tres menos que en el primer semestre de 2025.

Fábrica nueva de Cunext, que registró un accidente laboral en junio pasado. / A. J. González

Un 12% más de accidentes 'in itinere'

De otra parte, 630 siniestros han ocurrido durante el recorrido de ida o de vuelta entre la vivienda y el trabajo, y esta tipología es la que más crece hasta junio, con una subida del 12% anual. De estos, 615 han sido incidentes leves (+12%), 11 han sido graves (uno menos) y cuatro han finalizado con la muerte del trabajador, dos más que el año pasado.

Los asalariados suman el 93%

Una gran parte de los siniestros ha afectado a profesionales asalariados, que conforman el grueso de los afiliados en la provincia. En concreto, han sufrido 4.515 accidentes durante el primer semestre, un 6% más anual, y seis de ellos han costado la vida al trabajador. Respecto a las circunstancias en las que se han registrado, 3.908 contingencias se han dado durante la jornada y 607, in itinere.

Al mismo tiempo, los trabajadores por cuenta propia han sufrido 334 accidentes de trabajo con baja, lo que se traduce en una subida del 4% anual. De ellos, dos han sido mortales. Además, la estadística señala que 311 se registraron durante la actividad y 23 tuvieron lugar durante el trayecto de la casa al trabajo o viceversa.

Industria, construcción y agro

Por último, la información del ministerio alude a las actividades económicas donde se han producido los accidentes laborales. Entre ellas hay que aludir a la industria manufacturera, que ha registrado 1.026 siniestros, una cuarta parte del total (24%). Le siguen la construcción, con 609 (14%); agricultura y ganadería, con 522 (12%), comercio, con 397 (9%) y actividades sanitarias y de servicios sociales, con 354 (8%). A cierta distancia aparecen las actividades administrativas, la hostelería, el transporte, la Administración pública y defensa, y otras.