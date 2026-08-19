Distrito Norte
El Ayuntamiento de Córdoba interviene en 18 pasos de peatones para mejorar la accesibilidad en el entorno de Cruz de Juárez y Almogávares
Las obras se centran en la periferia de la manzana delimitada por Cruz de Juárez y Almogávares, abordando el deterioro y la inadecuación normativa de los pasos de peatones
Dieciocho pasos de peatones y sus acerados serán objeto de una actuación para mejorar la accesibilidad en una de las zonas más transitadas del Distrito Norte de Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado las obras en diez puntos situados en la periferia de la manzana delimitada por las avenidas Cruz de Juárez y Almogávares y la calle La Higuera, en el entorno del Centro Cívico Norte.
Según ha informado la Delegación de Inclusión y Accesibilidad en una nota de prensa, la intervención contempla la adaptación y reparación de 18 pasos de peatones, además de los espacios de acerado vinculados a ellos. El objetivo es eliminar deficiencias que actualmente dificultan los desplazamientos, especialmente a las personas con discapacidad física o visual.
El teniente de alcalde responsable del área, Bernardo Jordano, ha señalado que algunos de estos pasos presentan «un grado de deterioro o inadecuación a la normativa» que supone una barrera para mantener un itinerario accesible.
Nuevos pavimentos, bordillos y pendientes
Las obras cuentan con un presupuesto de 121.000 euros e incluyen la demolición de solerías deterioradas y pavimentos de adoquín situados alrededor de los pasos de peatones. Posteriormente, serán sustituidos por baldosas adecuadas y pavimento podotáctil, destinado a facilitar la orientación de las personas con discapacidad visual.
La intervención también permitirá corregir pendientes, rebajar bordillos, eliminar o modificar bolardos y renovar la pintura allí donde resulte necesario.
Jordano ha explicado que el proyecto pretende ir más allá de una reparación puntual de los vados. «El objetivo es eliminar los elementos materiales inapropiados, rebajar los bordillos, suavizar las pendientes y repavimentar con las baldosas adecuadas para conseguir un itinerario seguro y adecuado a la norma», ha indicado.
Pasos de peatones ocultos por los vehículos
Otro de los problemas detectados afecta a algunos pasos de peatones que quedan ocultos por la línea de aparcamiento, lo que reduce su visibilidad tanto para conductores como para peatones.
El responsable municipal ha avanzado que estos puntos serán protegidos «como corresponde» y ha recordado que se trata de mejoras reclamadas por los vecinos, especialmente necesarias en barrios con una presencia importante de personas con movilidad reducida.
El Ayuntamiento mantiene además actuaciones de accesibilidad similares en la calle Escriba Lubna y el Paseo de la Victoria, mientras que próximamente está previsto el inicio de trabajos en Cañero.
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