7,5 hectáreas más de Anillo Verde en Córdoba: Jicar iniciará las obras del Parque de Miralbaida a principios de septiembre

La empresa Jiménez y Carmona SA (Jicar) empezará las obras para la construcción del nuevo Parque de Miralbaida de Córdoba "a principios de septiembre", según ha confirmado la gerente de la empresa, María Dolores Jiménez. El proyecto del Parque de Miralbaida salió a licitación en octubre de 2025 y se adjudicó en junio de este año, aunque la formalización del contrato no se ha producido hasta el mes de agosto. El proyecto tendrá un coste de 4.203.903 euros y un plazo de ejecución de 16 meses, por lo que debería estar acabado a principios de 2028.

Con esta obra se avanzará en el cierre de un Anillo Verde que ya está muy avanzado. En total, el anillo verde de Córdoba conformará una red cercana a las 300 hectáreas de parque que rodearán a la ciudad. Este Parque de Poniente Miralbaida aportará 7,5 nuevas hectáreas verdes en el entorno de los barrios de Miralbaida, Electromecánicas y Huerta de Santa Isabel. No obstante, el área en el que se va a intervenir ocupa una superficie de 90.000 metros cuadrados.

Con parque canino, zona infantil y calistenia

El futuro Parque de Miralbaida contará con un parque canino, una zona de juegos infantiles, otra de calistenia y una zona cardiosvascular. Urbanismo tiene previsto también que dentro del parque se pueda integrar la zona de huertos urbanos que ya existen para dar respuesta a la demanda ciudadana de este tipo de espacios que contribuyen a reverdecer la ciudad y facilitan el contacto con la Naturaleza.

Terrenos del futuro Parque de Miralbaida de Córdoba. / AJ González

El de Miralbaida completará por la zona de Poniente un anillo que ya ha culminado una parte importante de los grandes parques proyectados, empezando por el Parque de la Asomadilla y el Parque del Patriarca, a los que han seguido otros como el Parque del Flamenco, abierto al público hace dos veranos tras completarse sus fases de reforestación y equipamiento, el Parque Princesa de Asturias o Parque del Canal en la antigua Arruzafilla, una continuación del Parque del Flamenco que se abrió el año pasado, y las dos primeras fases del Parque de Levante que también se han puesto en funcionamiento.

Otras zonas verdes que forman parte del Anillo

Otras zonas verdes que formarán parte del Anillo Verde, pero que aún están en proceso son los parques de Poniente-Figueroa, una continuación hacia el norte del parque de Miralbaida, el Parque de Chinales-Mirabueno, de 53.000 metros cuadrados, que está pendiente de licitación pública y el cierre del Distrito Sur, una reclamación vecinal que aún no ha aterrizado en un proyecto o iniciativa concreta.

El Anillo Verde está concebido con la idea de crear una serie de grandes parques públicos que tengan continuidad física y paisajística. El objetivo es aislar las zonas residenciales del tráfico circundante colocando zonas verdes alrededor que actúen como un gran pulmón para Córdoba. Todos los parques del anillo tendrán un tratamiento vegetal similar para darle unidad, plantando para ello árboles similares y apostando por una estética de pradera tipo dehesa y caminos con picadura de granito.