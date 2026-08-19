¿A 24 o a 25 grados? ¿Encendido todo el día o por horas? Las claves para usar bien el aire acondicionado en Córdoba

Llegar a casa a las tres de la tarde después de toda la mañana trabajando y encontrarse el salón a 35 grados. El acto reflejo suele ser poner el aire acondicionado a 18 pensando que así enfriará antes, pero ese es uno de los errores más habituales del verano. Lejos de lo que pueda parecer, la clave no está en bajar al mínimo el termostato, sino en mantener un funcionamiento estable y encontrar la temperatura en la que cada persona se sienta cómoda, sin forzar innecesariamente la máquina.

Estos son algunos de los principales consejos de Alejandro González, gerente de Fríonuevo, empresa especializada en el montaje y reparación de equipos de aire acondicionado en Córdoba, que explica cuáles son las claves para afrontar las altas temperaturas de forma eficiente. Para González, uno de los errores más comunes consiste en apagar y encender constantemente el aparato. Los equipos actuales, explica, funcionan mayoritariamente con tecnología inverter, lo que permite que trabajen con mayor intensidad al inicio y reduzcan progresivamente su esfuerzo una vez alcanzada la temperatura deseada.

Programar el aire acondicionado resulta clave para ahorrar energía. / Noemí Caballero

El especialista asemeja el funcionamiento de estas máquinas a las de un coche, de modo que, "cuando arranca al hacer mucho calor, funciona más deprisa, el motor tira más rápido y consume más", no obstante, una vez se logra la temperatura deseada, "el motor se frena y consume menos", explica. De ahí que, si la ausencia de casa va a ser corta, no siempre compense apagar el equipo. "Si son un par de horas, yo lo dejaría puesto, porque va a seguir funcionando al mínimo y, cuando llegue, me voy a encontrar la casa fría". La explicación, según González, está en que una vivienda no deja de acumular calor en cuanto se apaga el aparato. Las paredes, los muebles y las propias estancias se recalientan y, cuando el equipo vuelve a ponerse en marcha, tiene que trabajar de nuevo a máxima intensidad.

Elegir bien la temperatura

La temperatura seleccionada también es clave. González rechaza la idea de que poner el aire a 18 o 19 grados haga que una vivienda se enfríe antes. "El aire va a salir a la misma temperatura lo pongas a 24 o a 19", dice, por lo que lo que va a variar "es el tiempo que va a estar al máximo hasta llegar a esa temperatura". Por eso recomienda encontrar un punto de confort y mantenerlo.

Máquinas de aires acondicionados en Córdoba. / A.J. González

Respecto a la temperatura ideal señala que "cada persona tiene la suya". Aunque eso sí, apunta a que no hay que romperse la cabeza buscando ahorrar con los grados. Primero porque "si invierto 3.000 euros en un aire acondicionado es para ganar comodidad" y segundo porque variar un grado más o menos se traducirá en "dos o tres euros más en la factura". Por la noche, si se opta por dejarlo puesto, González cree que lo mejor es dejarlo "un gradito o dos más" de la temperatura habitual.

Otros trucos para ahorrar

Los viejos trucos como bajar persianas o tener un mejor acristalamiento también ayudan a mantener la casa menos caliente, como señala el experto. No obstante, para él la clave está en usar la tecnología, programando las máquinas para que empiecen a funcionar "un poco antes de llegar a casa del trabajo", activándolas por wifi después de un viaje o, si se duerme con el aire acondicionado, "que empiecen a funcionar un poco antes de que suene la alarma", todo para ahorrar y, sobre todo, ganar en confort.